ارتفاع اسعار صرف الدولار في بغداد وكوردستان

شفق نيوز/ ارتفعت اسعار صرف الدولار الامريكي في اسواق العاصمة العراقية بغداد واقليم كوردستان اليوم الاثنين 24 اب 2020.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن بورصة الكفاح المركزية في بغداد سجلت، اليوم، 123000 دينار عراقي مقابل 100 دولار امريكي، وسجلت بورصة الحارثية ببغداد 123000 دينار مقابل 100 دولار.

في حين سجل سعر صرف الدولار في بورصة الكفاح ليوم امس الاحد 122850 ألف دينار لكل 100 دولار امريكي.

وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع في محلات الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد لم تتغير حيث بلغت 123500 دينارعراقي، بينما كانت اسعار الشراء 122500 دينار لكل 100 دولار امريكي.

أما في اربيل عاصمة اقليم كوردستان فقد شهدت اسعار الدولار ارتفاعاً ايضا اذ بلغ سعر البيع 123300 والشراء 123100 الشراء لكل مائة دولار امريكي.