سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

ارتفاع اسعار صرف الدولار في بغداد واستقرارها في كوردستان

Category: اقتصـاد

Date: 2020-09-02T07:24:21+0000
ارتفاع اسعار صرف الدولار في بغداد واستقرارها في كوردستان

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار صرف الدولار في اسواق بغداد، فيما استقرت في كوردستان اليوم الاربعاء، 2 ايلول 2020.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن بورصة الكفاح المركزية في بغداد سجلت، اليوم، 122900 دينار عراقي مقابل 100 دولار امريكي، وسجلت بورصة الحارثية ببغداد 122900 دينار مقابل 100 دولار.

في حين سجل سعر صرف الدولار في بورصة الكفاح ليوم امس الثلاثاء 122800 ألف دينار لكل 100 دولار امريكي.

وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد لم تتغير حيث بلغت 123500 دينار عراقي، بينما كانت اسعار الشراء  122500 دينار لكل 100 دولار امريكي.

أما في اربيل عاصمة اقليم كوردستان فقد شهدت اسعار الدولار استقرارا حيث بلغ سعر البيع 123200 لكل مائة دولار، والشراء وبواقع  123000 لكل مائة دولار امريكي.

 

 


related

ارتفاع سعر الدولار في بغداد واربيل

Date: 2020-08-12 07:43:55
ارتفاع سعر الدولار في بغداد واربيل

انخفاض اسعار صرف الدولار في بغداد وكوردستان

Date: 2020-09-01 07:42:19
انخفاض اسعار صرف الدولار في بغداد وكوردستان

انخفاض اسعار الدولار في بغداد واستقرارها في اربيل

Date: 2020-08-23 07:38:19
انخفاض اسعار الدولار في بغداد واستقرارها في اربيل

ارتفاع سعر الدولار في الاسواق العراقية

Date: 2020-08-04 08:37:17
ارتفاع سعر الدولار في الاسواق العراقية

انخفاض طفيف بأسعار صرف الدولار في الاسواق العراقية

Date: 2020-08-05 07:58:13
انخفاض طفيف بأسعار صرف الدولار في الاسواق العراقية

انخفاض سعر صرف الدولار في بغداد واربيل

Date: 2020-08-10 08:05:43
انخفاض سعر صرف الدولار في بغداد واربيل

ارتفاع سعر صرف الدولار في بغداد

Date: 2020-07-29 07:35:37
ارتفاع سعر صرف الدولار في بغداد

ديون العراق الخارجية تتجاوز 30 مليار دولار

Date: 2020-08-21 10:20:03
ديون العراق الخارجية تتجاوز 30 مليار دولار