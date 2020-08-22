ارتفاع اسعار صرف الدولار في الاسواق العراقية

شفق نيوز/ ارتفعت اسعار صرف الدولار في اسواق العاصمة العراقية بغداد اليوم السبت 22 اب 2020.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن بورصة الكفاح المركزية في بغداد سجلت، اليوم، 122950 دينار عراقي مقابل 100 دولار امريكي، وسجلت بورصة الحارثية ببغداد 123000 دينار مقابل 100 دولار.

وكانت اسعار صرف الدولار في بورصة الكفاح بلغت يوم الخميس 122850 ألف دينار لكل 100 دولار امريكي.

وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع في محلات الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد بلغت 123500 دينار عراقي، بينما كانت اسعار الشراء 122500 دينار لكل 100 دولار امريكي.