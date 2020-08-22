سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

ارتفاع اسعار صرف الدولار في الاسواق العراقية

Category: اقتصـاد

Date: 2020-08-22T07:37:29+0000
ارتفاع اسعار صرف الدولار في الاسواق العراقية

شفق نيوز/ ارتفعت اسعار صرف الدولار في اسواق العاصمة العراقية بغداد اليوم السبت 22 اب 2020.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن بورصة الكفاح المركزية في بغداد سجلت، اليوم، 122950 دينار عراقي مقابل 100 دولار امريكي، وسجلت بورصة الحارثية ببغداد 123000 دينار مقابل 100 دولار.

وكانت اسعار صرف الدولار في بورصة الكفاح بلغت يوم الخميس 122850 ألف دينار لكل 100 دولار امريكي.

وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع في محلات الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد بلغت 123500 دينار عراقي، بينما كانت اسعار الشراء  122500 دينار لكل 100 دولار امريكي.

related

اسعار صرف الدولار في بغداد واربيل

Date: 2020-07-28 07:22:11
اسعار صرف الدولار في بغداد واربيل

اسعار صرف الدولار في اسواق بغداد وكوردستان

Date: 2020-08-16 07:56:48
اسعار صرف الدولار في اسواق بغداد وكوردستان

الذهب يقلص مكاسبه بعد صعود قياسي مع توقف تراجع الدولار

Date: 2020-07-28 08:36:44
الذهب يقلص مكاسبه بعد صعود قياسي مع توقف تراجع الدولار

انخفاض اسعار صرف الدولار في بغداد وكوردستان

Date: 2020-08-17 07:49:56
انخفاض اسعار صرف الدولار في بغداد وكوردستان

إنخفاض باسعار صرف الدولار في الاسواق العراقية

Date: 2020-07-30 07:43:07
إنخفاض باسعار صرف الدولار في الاسواق العراقية

ارتفاع اسعار صرف الدولار في بغداد وكوردستان

Date: 2020-08-18 07:39:08
ارتفاع اسعار صرف الدولار في بغداد وكوردستان

ارتفاع اسعار صرف الدولار في الاسواق العراقية

Date: 2020-08-06 08:06:23
ارتفاع اسعار صرف الدولار في الاسواق العراقية

ارتفاع اسعار صرف الدولار في بغداد واستقرارها بكوردستان

Date: 2020-08-20 07:24:17
ارتفاع اسعار صرف الدولار في بغداد واستقرارها بكوردستان