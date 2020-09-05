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إيلام.. تسمم العشرات في انفجارات غازية

Category: اخبار فيلي

Date: 2020-09-05T04:39:03+0000
إيلام.. تسمم العشرات في انفجارات غازية

شفق نيوز/ أدى انفجار وقع في إحدى مناطق محافظة إيلام الفيلية، غرب إيران، إلى إصابة عدد كبير بحالات تسمم نتيجة انفجار كبسولات غاز، بحسب ما ذكر مسؤولون في المحافظة.

وحدث الأمر إثر انفجار كبسولات غاز وزنها 800 كيلوغرام في قرية زنجيرة بمحافظة إيلام، كانت تنقل في أسطوانات من تبريز إلى العراق بسبب الحرارة المرتفعة.

من جانبه، كشف رئيس جامعة إيلام للعلوم الطبية، محمد كريميان، عن إصابة 217 شخصا بانفجار غاز الكلور في قرية زنجيرة.

وقال كريميان في بيان صحفي نشرته وسائل إعلام رسمية: إنه ”بعد انفجار غاز الكلور في هذه القرية، تم نقل 91 مصابًا إلى مستشفى الإمام الخميني في إيلام بواسطة مروحية للطوارئ وسيارات إسعاف طبية، كما يتم علاج 15 من الجرحى في مستشفى الإمام علي في سرابلة“.

 

 

 


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