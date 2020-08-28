سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

15 فرقة لإطفاء حرائق النزاع العشائري ببغداد

Category: أمـن

Date: 2020-08-28T19:12:44+0000
15 فرقة لإطفاء حرائق النزاع العشائري ببغداد

شفق نيوز/ أعلنت مديرية الدفاع المدني، يوم الجمعة، عن اندلاع حريق بمعرض للمواد المنزلية اندلع اثر النزاع العشائري العنيف في أطراف العاصمة بغداد.

وقال اعلام الدفاع المدني في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "بإشراف ميداني مباشر من قبل اللواء كاظم سلمان بوهان مدير عام الدفاع المدني وبمشاركة اكثر من ١٥ فرقة اطفاء، تكافح فرقنا حادث حريق اندلع في معرض ومخزن للمواد المنزلية بمساحة ٢٥٠٠م اثر نزاع عشائري بين طرفين في منطقة حسينية المعامل وسط العاصمة بغداد".

ومساء الجمعة، شب نزاع عشائري عنيف باستخدام الأسلحة الخفيفة والمتوسطة ضمن قضاء الحسينية في أطراف بغداد.

وأبلغ مصدر أمني وكالة شفق نيوز، بتسجيل ٥ إصابات كحصيلة أولية من الطرفين، لافتا الى إضرام النيران في عدد من المنازل والعجلات نتيجة النزاع المسلح.

وأردف أن نيران النزاع امتدت إلى مخزن يضم مواد احتياطية، مضيفاً أن "مدير الدفاع المدني اللواء كاظم بوهان وصل الى مكان الحادث ويشرف على عملية إخماد الحرائق".

وتابع المصدر بالقول، إن "أكثر من ٧٠ سيارة همر عسكرية تابعة للفرقة ١١ بالجيش في محاولة للسيطرة على النزاع".


related

الامن: اخماد حريقين في بنايتين من طوابق وسط بغداد اضرم المندسون النار فيهما

Date: 2019-11-23 19:57:39
الامن: اخماد حريقين في بنايتين من طوابق وسط بغداد اضرم المندسون النار فيهما

مقتل نجل وابن شقيق مسؤول امني عراقي بنزاع عشائري مسلح

Date: 2019-07-03 11:37:35
مقتل نجل وابن شقيق مسؤول امني عراقي بنزاع عشائري مسلح

في نزاع عشائري عنيف ببغداد.. إصابات وحرق منازل وسيارات

Date: 2020-08-28 18:08:52
في نزاع عشائري عنيف ببغداد.. إصابات وحرق منازل وسيارات

نزاع بغداد ينتهي بسقوط 8 ضحايا بعد تدخل الجيش وشيوخ عشائر

Date: 2020-08-28 20:20:54
نزاع بغداد ينتهي بسقوط 8 ضحايا بعد تدخل الجيش وشيوخ عشائر

مقتل واصابة اشخاص بنزاع عشائري شرقي بغداد

Date: 2020-07-04 12:40:48
مقتل واصابة اشخاص بنزاع عشائري شرقي بغداد

عاجل.. انفجاران في العاصمة بغداد

Date: 2019-06-13 22:59:06
عاجل.. انفجاران في العاصمة بغداد

مصدر يفصح عن ارتفاع حصيلة هجوم بصاروخ استهداف شركة للإنتاج ببغداد

Date: 2019-11-18 07:01:45
مصدر يفصح عن ارتفاع حصيلة هجوم بصاروخ استهداف شركة للإنتاج ببغداد

ضربة جوية تفتك باثنين من قادة داعش شمال بغداد

Date: 2020-08-22 20:54:05
ضربة جوية تفتك باثنين من قادة داعش شمال بغداد