15 فرقة لإطفاء حرائق النزاع العشائري ببغداد

شفق نيوز/ أعلنت مديرية الدفاع المدني، يوم الجمعة، عن اندلاع حريق بمعرض للمواد المنزلية اندلع اثر النزاع العشائري العنيف في أطراف العاصمة بغداد.

وقال اعلام الدفاع المدني في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "بإشراف ميداني مباشر من قبل اللواء كاظم سلمان بوهان مدير عام الدفاع المدني وبمشاركة اكثر من ١٥ فرقة اطفاء، تكافح فرقنا حادث حريق اندلع في معرض ومخزن للمواد المنزلية بمساحة ٢٥٠٠م اثر نزاع عشائري بين طرفين في منطقة حسينية المعامل وسط العاصمة بغداد".

ومساء الجمعة، شب نزاع عشائري عنيف باستخدام الأسلحة الخفيفة والمتوسطة ضمن قضاء الحسينية في أطراف بغداد.

وأبلغ مصدر أمني وكالة شفق نيوز، بتسجيل ٥ إصابات كحصيلة أولية من الطرفين، لافتا الى إضرام النيران في عدد من المنازل والعجلات نتيجة النزاع المسلح.

وأردف أن نيران النزاع امتدت إلى مخزن يضم مواد احتياطية، مضيفاً أن "مدير الدفاع المدني اللواء كاظم بوهان وصل الى مكان الحادث ويشرف على عملية إخماد الحرائق".

وتابع المصدر بالقول، إن "أكثر من ٧٠ سيارة همر عسكرية تابعة للفرقة ١١ بالجيش في محاولة للسيطرة على النزاع".



