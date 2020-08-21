11 جريحاً في حصيلة انفجار الحبوبي

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني بسقوط 11 جريحاً من المتظاهرين في حصيلة الانفجار الذي استهدف مساء الجمعة ساحة الحبوبي معقل المحتجين في مدينة الناصرية مركز محافظة ذي قار.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "حصيلة الانفجار في ساحة الحبوبي وصلت إلى 11 جريحاً في صفوف المتظاهرين".

وفي وقت سابق الجمعة، أفادت خلية الإعلام الأمني في بيان، بأن "عبوة ناسفة انفجرت بدراجة نارية خلف أحد الخيام داخل ساحة الحبوبي في محافظة ذي قار، أدت الى جرح مواطنين اثنين بجروح خفيفة".

وهذا أحدث هجوم ضمن سلسلة عمليات ومحاولات اغتيال تستهدف المتظاهرين والناشطين في الاحتجاجات منذ يوم الجمعة الماضي.

وكانت أشد الهجمات عنفاً قد وقعت في البصرة يومي الجمعة والأربعاء الماضيين، وأسفرت عن مقتل ناشطين اثنين ومدني، فيما تعرض ناشطون آخرون لمحاولات اغتيال في محافظات أخرى بينها ذي قار.

وتعد ساحة الحبوبي إحدى البؤر الساخنة في الاحتجاجات العراقية التي بدأت في أكتوبر/ تشرين الأول 2019، ولا تزال مستمرة على نحو محدود، ونجحت في الإطاحة بالحكومة السابقة برئاسة عبد المهدي.

ووفق أرقام الحكومة، فإن نحو 560 شخصا من المتظاهرين وأفراد الأمن قتلوا خلال الاحتجاجات، بينهم عشرات الناشطين الذين تعرضوا للاغتيال على يد مجهولين.

وتعهدت حكومة الكاظمي بمحاكمة المتورطين في قتل المتظاهرين والناشطين، لكن لم يتم تقديم أي متهم للقضاء حتى الآن.



