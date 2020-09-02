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ينذر بكارثة.. اندلاع النيران في خزان كبير للنفط بمصفاة القيارة

Category: أمـن

Date: 2020-09-02T19:11:10+0000
ينذر بكارثة.. اندلاع النيران في خزان كبير للنفط بمصفاة القيارة

شفق نيوز/ افاد مصدر امني، الاربعاء، باندلاع النيران في خزان كبير للنفط الخام سعة ٥ ملايين لتر في مصفاة القيارة بمحافظة نينوى. 

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن النيران اندلعت في خزان نفط خام سعة خمسة ملايين لتر في مصفاة القيارة، مشيرا الى ان ٤ خزانات عملاقه تتواجد بجوار الخزان الذي اندلعت فيه النيران، وهو ما ينذر بكارثة في حال امتداد ألسنة اللهب إليها.

واضاف ان ١٣ فرقة اطفاء بالموقع حاليا لمعالجة الحريق واطفائه، منوهاً إلى أن النيران اندلعت في الخزان جراء صاعقة رعدية.

ويعد مصفى القيارة من أشهر وأقدم المصافي في العراق، اذ افتتح العمل فيه عام 1950 من قبل شركات النفط الإنجليزية.

وطغى اسم القيارة؛ لكثرة تواجد النفط والقير حيث اينما تذهب في تلك المنطقة تستطيع مشاهدة القير وعيون الكبريت حتى على ضفة نهر دجلة.



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