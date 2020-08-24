وفاة ثلاثة اشخاص واصابة رابع بحادثين متشابهين في ديالى والسليمانية

شفق نيوز/ افاد مصدر محلي في ديالى يوم الاثنين بمصرع شابين بحادث سير في قضاء المقدادية 40 كم شمال شرق بعقوبة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز" ان شابين يستقلان دراجة نارية اصطدما باحد اليات اكساء الشارع في الحي العسكري وتوفيا بالحال جراء الحادث.

واضاف المصدر ان "جثتي الشابين تم نقلهما الى الطب العدلي "

وتشهد ديالى حوادث سير كثيرة بسبب سوء منظومة الطرق العامة والريفية واسباب اخرى.

وعلى صعيد مواز توفي شخص واصيب اخر بجروح بحادث مروري على طريق بينجوين – كرمك في محافظة السليمانية.

وقالت مديرية المرور في قضاء بينجوين في بيان اليوم ان حادث تصادم وقع على الطريق المذكور بين دراجة نارية وسيارة نوع "تويوتا هايلوكس".

ونوه البيان الى ان الحادث اسفر عن مصرع سائق الدراجة النارية واصابة اخر كان معه فيما فر صاحب العجلة الى جهة مجهولة.