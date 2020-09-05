وزير الداخلية: تعاون المواطنين "مبشر" ولن نحيد عن فرض هيبة الدولة

شفق نيوز/ عدّ وزير الداخلية عثمان الغانمي، يوم السبت، أن تعاون المواطنين مع القوات الأمنية "يبشر بالخير"، مؤكدا أن فرض هيبة الدولة واجب وطني لن يحيد عنه.

وقال الغانمي في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "فرض هيبة الدولة وإنفاذ القانون هو واجب وطني لن نحيد عنه"، موضحا أن "ما تقوم به الأجهزة الأمنية من عمليات استباقية لإلقاء القبض على المطلوبين وضبط الأسلحة غير المرخصة ستكون لها نتائج إيجابية في الشارع العراقي".

وتابع أن "تعاون المواطنين مع القوات الأمنية يبشر بالخير لترسيخ الأمان والسلام".

وفي وقت سابق من اليوم، اعلن قائد عمليات البصرة أكرم صدام، عن انطلاق عملية عسكرية لحصر السلاح بيد الدولة، في المحافظة الجنوبية النفطية التي تشهد اضطراباً في المشهد الأمني.

كما اطلقت القوات الأمنية في بغداد عملية امنية لنزع السلاح في منطقة بالعاصمة.

كما اعلنت قيادة العمليات المشتركة، اليوم السبت، شروع القوات الأمنية وبصنوفها المختلفة بإمرة قيادة عمليات بغداد ، بتفتيش منطقة حسينية المعامل ونزع أنواع الأسلحة مِن المواطنين ومصادرتها وفقا للقانون ولفرض الأمن والاستقرار فيها.

واكدت "أن قواتنا ستصل الى كل منطقة يستخدم فيها السلاح خلال النزاعات والخصومات".