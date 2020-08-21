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وثيقة.. الكاظمي يوافق على فتح 4 مراكز تنسيق أمني مشترك مع كوردستان

Category: أمـن

Date: 2020-08-21T13:12:15+0000
وثيقة.. الكاظمي يوافق على فتح 4 مراكز تنسيق أمني مشترك مع كوردستان

شفق نيوز/ أعلنت قيادة العمليات المشتركة، عن موافقة رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، على فتح 4 مراكز تنسيق مشترك مع اقليم كوردستان في مناطق متنازع عليها بين اربيل وبغداد.

وقال نائب قائد العمليات المشتركة الفريق الركن عبد الامير الشمري في كتاب موجه لوزارة الدفاع، إنه "حصلت موافقة رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة على فتح اربعة مراكز تنسيق مشترك مع إقليم كوردستان في قيادات (عمليات ديالي في خانقين ضمن قاطع مسؤولية ل مع ق ع دیالی) و(قيادة عمليات نينوى في مخمور ضمن قاطع مسؤولية فق مش/14)، و(قيادة عمليات غرب نينوى في مقر القيادة في الكسك)، و(المقر المتقدم لقيادة العمليات المشتركة / كركوك في منطقة ( جيمة )".

واوعز الشمري الى "المديرية العامة للاستخبارات والأمن ومديرية الاستخبارات العسكرية لارسال ممثل واحد لكل مقر من المقرات الاربعة اعلاه".

كما طلب ترشيح ضابط برتبة (عميد - عقيد ) لإدارة المركز لحين تنسيب امرين للمراكز اعلاه"، لافتا الى ان "المقرات اعلاه تفتح اعتبارا من الساعة ۱۰۰ يوم  ۲۰۲۰/۸/۲۰".

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