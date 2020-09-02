إصابة مدني في هجوم جديد على امدادات التحالف ببابل

شفق نيوز/ أفادت خلية الإعلام الأمني يوم الاربعاء بوقوع هجوم جديد على رتل لامدادات التحالف الدولي بقيادة أمريكا، إلا أنه أصاب عجلة مدنية وتسبب بإصابة مدني في محافظة بابل.

وقالت الخلية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "عبوة ناسفة انفجرت في محافظة بابل على الطريق الدولي السريع، بعد عبور رتل لاحدى شركات النقل المدنية المتعاقدة مع التحالف الدولي".

وأضاف أن الانفجار أدى إلى أضرار بعجلة مدنية نوع هينو كانت تسير خلف الرتل بمسافة كبيرة، وإصابة شخص مدني صادف وجوده بمكان الانفجار.

وتتكرر الهجمات التي تستهدف أرتال شاحنات تحمل امدادات التحالف الدولي، منذ نحو شهرين، في حوادث لم تعلن أية جهة مسؤوليتها عنها.







