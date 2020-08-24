هجوم مسلح لداعش على نقطة امنية عراقية بمحافظة كركوك

شفق نيوز/ افاد مصدر امني، يوم الاثنين، بتعرض لتنظيم داعش على نقطة أمنية للقوات العراقية في محافظة كركوك.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "تنظيم داعش شن تعرضا على احدى نقاط الشرطة الاتحادية في منطقة مجمع عبور جنوب قضاء داقوق بمحافظة كركوك.

واضاف ان "التعرض اسفر عن اصابة عنصرين من الشرطة الاتحادية".

وجاء الحادث بعد وقت قصير من هجوم مماثل لداعش استهدف نقطة عسكرية في ناحية العظيم 60 كم شمال بعقوبة بمحافظة ديالى، مما اسفر عن إصابة جندي عراقي.

وبحسب مدير ناحية العظيم عبد الجبار العبيدي لوكالة شفق نيوز فان الارهابيين حاولوا استهداف مضخات زراعية ومحولة كهربائية قرب النقطة العسكرية وان قوات الجيش طاردتهم واجبرتهم على الفرار.