هجوم جديد لداعش يودي بحياة جنديين عراقيين في ديالى

شفق نيوز/ افاد مصدر امني في ديالى اليوم الثلاثاء، بأن هجوماً ارهابياً لتنظيم "داعش" أودى بحياة جنديين عراقيين في اطراف قضاء المقدادية 40 كم شمال شرق بعقوبة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "عناصر من داعش هاجمت ليلة امس نقطة امنية تابعة للواء 74 من الجيش العراقي - الكتيبة المدرعة في قرية صخر في اطراف قاطع الهارونية شمال غربي المقدادية"، مبيناً أن "قوات من الجيش تصدت لها ووقعت اشتباكات بين الطرفين ، ما أودى بحياة جنديين واصابة ثالث بجروح فيما لاذ المهاجمون بالفرار".

واكد المصدر، أن "قوات الجيش عثرت بعد مطاردة عناصر داعش على اثار دماء تعود للإرهابيين دون تأكيد اعداد القتلى او المصابين بين صفوف داعش".

وشهدت ديالى مساء امس الاثنين، 4 هجمات في مناطق السعدية والعظيم وقره تبه واخرها المقدادية في تصعيد غير مسبوق منذ اكثر من 3 اشهر.

وتعد مناطق "شمالي المقدادية" شمال شرقي ديالى من اكبر معاقل التنظيمات المسلحة طيلة الاعوام الماضية بسبب طبيعتها الجغرافية والبساتين الكثيفة التي تحول قسماً كبيراً منها الى ملاذات واوكار امنية لعناصر تنظيم داعش.