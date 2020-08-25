سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

هجوم جديد لداعش يودي بحياة جنديين عراقيين في ديالى

Category: أمـن

Date: 2020-08-25T06:22:24+0000
هجوم جديد لداعش يودي بحياة جنديين عراقيين في ديالى

شفق نيوز/ افاد مصدر امني في ديالى اليوم الثلاثاء، بأن هجوماً ارهابياً لتنظيم "داعش" أودى بحياة جنديين عراقيين في اطراف قضاء المقدادية 40 كم شمال شرق بعقوبة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "عناصر من داعش هاجمت ليلة امس نقطة امنية تابعة للواء 74 من الجيش العراقي - الكتيبة المدرعة في قرية صخر في اطراف قاطع الهارونية شمال غربي المقدادية"، مبيناً أن "قوات من الجيش تصدت لها ووقعت اشتباكات بين  الطرفين ، ما أودى بحياة جنديين واصابة ثالث بجروح فيما لاذ المهاجمون بالفرار".

واكد المصدر، أن "قوات الجيش عثرت بعد مطاردة عناصر داعش على اثار دماء تعود للإرهابيين  دون تأكيد اعداد القتلى او المصابين بين صفوف داعش".

وشهدت ديالى مساء امس الاثنين، 4 هجمات في مناطق السعدية والعظيم وقره تبه واخرها المقدادية في تصعيد غير مسبوق منذ اكثر من 3 اشهر.

وتعد مناطق "شمالي المقدادية" شمال شرقي ديالى من اكبر معاقل التنظيمات المسلحة طيلة الاعوام الماضية بسبب طبيعتها الجغرافية والبساتين الكثيفة التي تحول قسماً كبيراً منها الى ملاذات واوكار امنية لعناصر تنظيم داعش.

related

انفجار في ديالى يصيب اثنين من عناصر الحشد العشائري

Date: 2020-05-27 18:32:58
انفجار في ديالى يصيب اثنين من عناصر الحشد العشائري

وزير الداخلية في اول زيارة له خارج بغداد يصدر عدة توجيهات

Date: 2020-05-11 18:36:51
وزير الداخلية في اول زيارة له خارج بغداد يصدر عدة توجيهات

مقابل فدية مالية .. داعش يطلق سراح شقيقين مختطفين شمالي ديالى

Date: 2020-06-06 12:04:31
مقابل فدية مالية .. داعش يطلق سراح شقيقين مختطفين شمالي ديالى

داعش يخفق بتنفيذ "غزوات رمضان" بمحافظة عراقية ويفقد شعارا لطالما اغوى به

Date: 2020-05-23 12:31:47
داعش يخفق بتنفيذ "غزوات رمضان" بمحافظة عراقية ويفقد شعارا لطالما اغوى به

إشتبكات مسلحة مع "إرهابيين" في ديالى وكركوك

Date: 2020-06-27 22:46:04
إشتبكات مسلحة مع "إرهابيين" في ديالى وكركوك

صور .. القوات العراقية تقتل انتحاريا وثلاثة ارهابيين في ديالى

Date: 2020-04-01 13:36:41
صور .. القوات العراقية تقتل انتحاريا وثلاثة ارهابيين في ديالى

ديالى.. داعش يبيد 40 رأس غنم حرقاً

Date: 2020-08-14 16:51:46
ديالى.. داعش يبيد 40 رأس غنم حرقاً

الإعدام مرتين لمدان بقتل ضابط شرطة و5 مواطنين في ديالى

Date: 2019-09-11 13:07:44
الإعدام مرتين لمدان بقتل ضابط شرطة و5 مواطنين في ديالى