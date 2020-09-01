نينوى تطيح بإرهابي حاول الهروب الى اربيل

شفق نيوز/ أعلنت الاستخبارات العسكرية في قيادة عمليات نينوى، يوم الثلاثاء، القاء القبض على "ارهابي" اثناء محاولته الهروب من نينوى الى اربيل.

وقالت في بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، "بعملية نوعية استباقية نقذت وفق معلومات استخبارية دقيقة تمكنت مفارز قسم الاستخبارات العسكرية في قيادة عمليات نينوى وفوج حماية القيادة وامن نينوى من القاء القبض على احد الارهابيين في سيطرة الشهيد سبهان في منطقة كوكجلي بقضاء الحمدانية ايسر الموصل اثناء محاولته الهروب الى اربيل للإفلات من قبضة العدالة" .