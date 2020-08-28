نزاع بغداد ينتهي بسقوط 8 ضحايا بعد تدخل الجيش وشيوخ عشائر

شفق نيوز/ افاد مصدر أمني، يوم الجمعة، بفض النزاع العشائري العنيف في أطراف بغداد بعد تدخل الجيش وشيوخ عشائر، مبيناً أن 8 ضحايا سقطوا خلال النزاع بين قتيل وجريح.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "حصيلة النزاع العشائري العنيف الذي اندلع في منطقة معامل الحسينية بلغت قتيل واحد و7 جرحى".

واضاف أن "الوضع هادئ نوعا ما في الوقت الحالي"، لافتا الى أن "شيوخ عشائر تدخلوا ونجحوا في إرساء هدنة (عطوة) بين الطرفين المتنازعين".

ولفت المصدر إلى أن قوات الأمن انتشرت في الشوارع والأزقة، بينما لا يزال المسلحون من الطرفين يتمركزون على أسطح المنازل مع أسلحتهم.

وبشأن سبب اندلاع النزاع، قال المصدر إنه يعود إلى قيام أحدهم بتفحيط دراجة نارية كان يستقلها أمام موكب حسيني، ما أدى إلى مشاجرة تطورت إلى نزاع عنيف بالأسلحة.

ومساء الجمعة، شب نزاع عشائري عنيف باستخدام الأسلحة الخفيفة والمتوسطة ضمن قضاء الحسينية في أطراف بغداد.

وأبلغ مصدر أمني وكالة شفق نيوز، بإضرام النيران في عدد من المنازل والعجلات نتيجة النزاع المسلح، كما امتدت نيران النزاع إلى مخزن يضم مواد احتياطية بسبب إطلاق قذيفة هاون من قبل أحد طرفي النزاع، بينما عملت 15 فرقة للدفاع المدني على إطفاء الحرائق.

كما أفاد المصدر بأن أكثر من ٧٠ سيارة همر عسكرية تابعة للفرقة ١١ بالجيش وصلت إلى مكان الاشتباكات في محاولة للسيطرة على النزاع.







