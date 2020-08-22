مناطق "ضائعة" امنياً تتحول لملاذات وتهدد محافظات بينها بغداد

شفق نيوز/ اعتبر النائب عن محافظة صلاح الدين محمد كريم البلداوي اليوم السبت مناطق حزام وشمالي بغداد الممتدة مع حدود صلاح الدين والانبار ملاذات امنة للتنظيمات الارهابية بسبب ضياع المسؤوليات الامنية بين عمليات بغداد وسامراء.

وقال البلداوي لوكالة شفق نيوز، ان مناطق اطراف الطارمية والنباعي والمناطق المحيطة بسور بغداد اصبحت مصدر تهديد امني كبير لصلاح الدين وبغداد وحتى محافظة ديالى، مبينا ان تلك المناطق تحوي احواض تربية اسماك غير قانونية وتجاوزات على شبكات الطاقة الكهربائية وحصص المياه المخصصة لقضاء الدجيل والتي دفعت المزارعين الى تقديم شكاوى بهذا الخصوص.

واضاف ان مناطق حزام بغداد الممتدة الى حدود صلاح الدين ضائعة امنيا بين قيادتي عمليات بغداد وسامراء، داعيا "العمليات المشتركة الى معالجة هذا الضياع وتحديد المسؤوليات ومسك القواطع الهشة امنيا تجنبا لاي حوادث او هجمات ارهابية مماثلة لحادثة الدجيل مؤخرا والتي خلفت 13 شهيدا وجريحا بين قوات الحشد والمدنيين"

واكد البلداوي "ضعف الجهد الاستخباري في مناطق حزام بغداد وعدم المتابعة الجدية لخطر الارهاب في تلك المناطق ما اتاح للارهابيين فرص التنقل والتمدد وتهديد مناطق امنة في صلاح الدين وربما تنقل التهديد الى بغداد وديالى، داعيا الى اعتماد خطط امنية واستخبارية عاجلة وصارمة للقضاء على البؤر الارهابية وحواضنها في المناطق الممتدة بين حزام بغداد واطراف صلاح الدين.

يذكر ان مناطق شمالي بغداد التابعة لقضاء الطارمية لازالت بؤرا ساخنة للتنظيمات المسلحة وتشهد حوادث وهجمات امنية مستمرة تستهدف القطعات الامنية والمناطق السكنية بسبب خلوها من التواجد الامني طيلة الاعوام الماضية.