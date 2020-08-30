مقتل واصابة 3 مدنيين بهجوم لداعش شمالي ديالى

شفق نيوز/ افاد مصدر محلي في ديالى اليوم الاحد بمقتل مدني واصابة اخر بهجوم لداعش على احد قرى ناحية العظيم 60 كم شمال بعقوبة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن عناصر من داعش هاجمت قرية "الهيتاوين" شمال غرب ناحية العظيم بالاسلحة الخفيفة والمتوسطة ما أسفر عن مقتل مدني واصابة 2 اخرين بجروح بليغة.

واضاف أن قوات من الجيش والحشد العشائري وصلت مكان الحادث وطاردت المهاجمين دون تأكيد أي اصابة او خسائر بين صفوف داعش.

وتعد ناحية العظيم من المناطق الساخنة أمنيا وتشهد تعرضات مستمرة من حدود منطقة "مطيبيجة" الحدودية بين ديالى وصلاح الدين والتي تعتبر أكبر معاقل داعش والقاعدة سابقا.



