سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

مقتل ثلاث نساء واصابة رابعة شمال البصرة

Category: أمـن

Date: 2020-09-04T09:31:16+0000
مقتل ثلاث نساء واصابة رابعة شمال البصرة

شفق نيوز/ افاد مصدر في الشرطة العراقية يوم الجمعة بمقتل ثلاث نساء واصابة الرابعة رميا بالرصاص شمال محافظة البصرة اقصى جنوبي العراق.

وابلغ المصدر وكالة شفق نيوز، ان شخصا اطلق النار من سلاح نوع كلاشينكوف على اربع نساء يسكن في منزل واحد في منطقة الشخاطة في ناحية الكرمة التابعة لقضاء الهارثة شمال البصرة.

واضاف المصدر ان الحادث اسفر عن مقتل ثلاث نساء واصابة الرابعة بجروح، مشيرا الى ان المعلومات تفيد ان الجريمة "غسل عار".

في غضون ذلك قال مصدر أمني مسؤول ان اثنتين من النساء المقتولات شقيقتان.

وقال المصدر ان الحادث وقع في الساعة 6:20 صباح اليوم اذ قُتلت كل من المجني عليها (ن، ض، م) مواليد عام 1990، و(أ، ض، م) مواليد عام 1995 وهما شقيقتان.

واضاف المصدر ان القتيلة الثالثة تُدعى (هـ، ح، ق) مواليد عام 1990، مشيرا الى ان المرأة الرابعة تُدعى (م، ر، ق) مواليد عام 1997 ربة بيت مصابة في اليد الايمن و الفخذ الايمن، مشيرا الى ان الاخيرتين شقيقتان ايضا.

من جهتها اكدت شرطة محافظة البصرة في بيان وقوع الحادث، وذكرت انه "بعد ورود اخبار عن وجود جريمة قتل ثلاث نساء وإصابة رابعة في الهارثة على الفور تم تشكيل فريق عمل و الانتقال إلى مكان الجريمة".

ونوه البيان الى انه "من خلال التحري وجمع المعلومات تم  والتعرف على هوية القاتل الهارب وتم كشف ملابسات الجريمة والتي هي بسبب خلاف عائلي"، مؤكدا ان "الجهود لا زالت مستمرة للقبض على القاتل و الصادر بحقه امر قبض قضائي وفق المادة ٤٠٦ من قانون العقوبات العراقي".

related

مسلحون يقتلون ناشطا مدنيا و زوجته اقصى جنوب العراق

Date: 2019-10-03 08:38:33
مسلحون يقتلون ناشطا مدنيا و زوجته اقصى جنوب العراق

ما علاقة محافظ البصرة بقتل شخص لشقيقيه؟

Date: 2020-08-27 10:46:25
ما علاقة محافظ البصرة بقتل شخص لشقيقيه؟

مجهولون يردون شخصا يُعتقد تورطه بقتل النساء شمال البصرة

Date: 2020-09-04 14:08:37
مجهولون يردون شخصا يُعتقد تورطه بقتل النساء شمال البصرة

القضاء العراقي يكشف اعترافات متهم بقتل شقيقه وتركه داخل المنزل

Date: 2019-06-17 11:49:36
القضاء العراقي يكشف اعترافات متهم بقتل شقيقه وتركه داخل المنزل

مقتل اسرة ونجاة طفل من بين افرادها في البصرة

Date: 2019-12-16 07:38:36
مقتل اسرة ونجاة طفل من بين افرادها في البصرة

مجهولون يقتلون مدنيين بهجوم مسلح في البصرة

Date: 2020-05-16 07:26:15
مجهولون يقتلون مدنيين بهجوم مسلح في البصرة

قتل فتاة طعنا بسكين جنوبي البصرة

Date: 2020-07-16 09:42:37
قتل فتاة طعنا بسكين جنوبي البصرة

الحشد الشعبي يقتل عناصر من داعش بين محافظتين

Date: 2019-08-12 14:06:23
الحشد الشعبي يقتل عناصر من داعش بين محافظتين