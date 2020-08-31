مصرع وإصابة 8 اشخاص بحادثين مروريين في ديالى

شفق نيوز/ افاد مصدر محلي في ديالى اليوم الاثنين بمصرع 4 أشخاص واصابة 4 اخرين بحادث مروري في ناحية جديدة الشط 30 كم شمال غرب بعقوبة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن 3 أشخاص لقوا مصرعهم واصيب 4 اخرين بجروح خطرة جراء حادث اصطدام بين عجلتين ضمن طريق بغداد - ديالى في منطقة جديدة الشط.

واضاف المصدر ان قوات الأمن نقلت القتلى الى الطب العدلي والمصابين الى مستشفى بعقوبة لتلقي العلاجات اللازمة.

وفي حادث اخر لقي صاحب عجلة "ستوتة" مصرعه جراء اصطدامه مع مركبة في طريق بعقوبة- ناحية المنصورية 40 كم شمال شرق بعقوبة

وتشهد ديالى حوادث مرورية مستمرة بسبب سوء منظومة الطرق، بحسب خبراء.