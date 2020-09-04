مصدر يكشف معلومات مرعبة: داعش يسيطر على 35 قرية بكركوك

شفق نيوز/ كشف مصدر أمني يوم الجمعة عن معلومات مرعبة بخصوص نفوذ تنظيم داعش في كركوك، مبيناً أن التنظيم يحكم قبضته على نحو 35 قرية في الأطراف النائية لناحيتي الرياض والرشاد التابعتين لقضاء الحويجة جنوب غربي المحافظة.

وقال المصدر وهو منتسب في لواء 56 - حشد الحويجة لوكالة شفق نيوز، إن "30 إلى 35 قرية تمتد بين اطراف ناحيتي الرياض والرشاد وبين تلال حمرين، تخضع لنفوذ وسيطرة عناصر داعش منذ عهد تنظيم القاعدة سابقا".

وأشار إلى أن تلك المنطقة لم تشهد مطلقاً عمليات تمشيط برية بسبب طبيعتها الجغرافية وخطورتها لوجود كمائن وعبوات مخفية لا يمكن الاستدلال عليها بسهولة.

وبين المصدر أن "القرى الخاضعة لنفوذ داعش متناثرة ومترامية الاطراف ويتجاوز أعداد سكانها 50 ألف نسمة، وتمتد لمساحات نائية شاسعة ولا يمكن تحديد الاهداف التي تعود لعناصر داعش بسبب تداخلهم مع السكان"، مستدركا أن "قسما منها خالٍ من السكان وتتخذه عناصر داعش ملاذاً ومأوى دائمين".

كما أفاد بـ"انخفاض عمليات تسلل عناصر داعش الى قضاء الحويجة وتوابعه الاخرى بفعل خطط الانتشار المحكم للقوات الامنية والحشود العشائرية الى جانب نصب كاميرات مراقبة وكمائن رصد واستطلاع دائمة لمنع تسلل واقتراب عناصر التنظيم نحو الاهداف المدنية او الامنية".

ويقع قضاء الحويجة على بعد 55 كم جنوب غرب كركوك وخضع لسيطرة داعش الإرهابي مع نواحيه "الزاب والرياض والعباسي والرشاد" خلال الاعوام 2014 ولغاية 2017 قبل ان تتمكن قوات الامن العراقية من تحريره، إلا ان التهديدات الامنية لازالت قائمة وتشهد اطرافه هجمات وحوادث امنية بين الحين والآخر.



