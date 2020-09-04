مسؤول: PKK مسيطر على سنجار بالكامل ويمنع عودة 70 الف أسرة ايزيدية

شفق نيوز/ قال قائممقام قضاء سنجار غربي محافظة نينوى محما خليل، اليوم الجمعة، ان تواجد حزب العمال الكوردستاني يمنع عودة اكثر من 70 الف اسرة ايزيدية الى مناطق سكناها، مشيرا الى سيطرة الحزب على اوضاع سنجار بالكامل.

وقال خليل لوكالة شفق نيوز "ان الاسر الايزيدية النازحة من سنجار راغبة بالعودة بشكل كبير لكن غياب الامن والامان، وفرض الارادات من قبل حزب العمال الكوردستاني يعيق عودتها الى ديارها"، مبينا "ان اكثر من 90 الف اسرة نزحت من سنجار ابان احداث داعش عام 2014 ولم يعد منها سوى 20 الف عائلة على مدار السنوات الماضية".

و نوه الى "مساعي ادارة سنجار منذ شهر ايار الماضي لاستحصال واستكمال موافقة عودة النازحين الايزيديين الى مناطقهم؛ الا ان عدد الاسر العائدة لم يتجاوز 3000 اسرة في العام الحالي"، مشدداً على"ضرورة تقديم الدعم الخدمي وتعويض الاسر الايزيدية لتشجيعها ومساعدتها على العودة وانهاء مسلسل النزوح المأساوي".

واضاف قائممقام سنجار ان "حزب العمال الكوردستاني يتواجد بقوة في سنجار ويسيطر على اوضاع القضاء ويتحكم بها وفق سياسة فرض الارادات"، كاشفأ ان اعضاء "حزب العمال يدعون انهم فصائل للحشد الشعبي في سنجار لكن اجتماعاتهم المغلقة تثبت التزامهم باجندات حزب العمال اكثر من التزامهم باجندات الحشد الشعبي والولاء للوطن".

يشار الى ان تنظيم داعش اقدم على ارتكاب "جرائم" في مناطق سنجار والبعاج، والقرى التابعة لها، ضد الطائفة في آب عام 2014 .

واعدم التنظيم الارهابي اكثر من 6000 مدني وخلف 73 مقبرة جماعية في مناطق سنجار والبعاج والمناطق الايزيدية في نينوى.

ويقع قضاء سنجار المتنازع عليه بين اربيل وبغداد غربي محافظة نينوى شمالي العراق، على جبل سنجار ويبعد عن مدينة الموصل 80كم، تسكنه أغلبية من الايزيديين وأقلية من التركمان والعرب.