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مسؤول عسكري يكشف حقيقة سيطرة فصيل مسلح على مبنى محافظة الأنبار

Category: أمـن

Date: 2020-08-25T13:20:38+0000
مسؤول عسكري يكشف حقيقة سيطرة فصيل مسلح على مبنى محافظة الأنبار

شفق نيوز/ كشف القيادي في الحشد العشائري في محافظة الأنبار، قطري العبيدي، اليوم الثلاثاء، حقيقة سيطرة فصيل مسلح الى مبنى المحافظة ذات الغالبية السنية غربي العراق.

وقال العبيدي، لوكالة شفق نيوز، ان "الانباء، التي تحدثت عن سيطرة فصيل مسلح الى مبنى محافظة الأنبار، غير دقيقة، ولا صحة لها، ولا يوجد اي خلاف بين فصائل الحشد والقوات الأمنية او حتى الحكومة المحلية".

وبين ان "هناك جهات تحاول بث هكذا شائعات، عبر بعض وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، لاثارة الفتنة، خصوصاً ان الأنبار، مستقرة امنيا واجتماعيا، ولهذا هناك ما لا يريد ذلك، ويحاول اعادة الفوضى من خلال هكذا شائعات".

وانتشرت انباء تتحدث عن سيطرة "لواء علي الاكبر" في الحشد الشعبي ليلة امس على مبنى محافظة الانبار وسط مدينة الرمادي، وقيامها بطرد قوات "سوات" المكلفة بحماية المبنى.


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