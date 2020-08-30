مستشار ترامب: أمريكا ستخفض عديد جنودها في العراق

شفق نيوز/ كشف غبريال صوما عضو المجلس الاستشاري للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأحد، عن عدد جنود الجيش الأمريكي المتواجدين على الأراضي العراقية، كما لفت إلى تدريب 250 ألف منتسب امن عراقي لمحاربة داعش، على يد القوات الامريكية والتحالف الدولي.

وقال صوما لـوكالة شفق نيوز، أن "رئيس الأمريكي دونالد ترامب ناقش مع رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي خلال زيارة الأخير لواشنطن، مسالة تواجد القوات الأمريكي على الأراضي العراقية والاتفاقية الأمنية الموقعة بين بغداد وواشنطن".

وأضاف أن "عدد جنود الجيش الأمريكي حالياً على الأراضي العراقية يبلغ نحو 5 ألاف جندي، أغلبهم من المستشارين والمدربين مهمتهم تدريب قوات الأمن العراقية، إلا أن هذا العدد سينخفض خلال الفترة المقبلة".

وأشار صوما، إلى أن "الجيش الأمريكي وقوات التحالف الدولي قاموا بتدريب 250 ألف منتسب أمن لمحاربة داعش والعناصر الإرهابية بالعراق".

في أكتوبر/ تشرين أول 2008 توصلت الحكومتان العراقية والأمريكية إلى اتفاقية تعاون أمني استراتيجي تنص على إكمال انسحاب القوات الأمريكية من العراق نهاية 2011، وإبقاء عدد "محدود" من الجنود الأمريكيين في قواعد عسكرية "محدودة"، لأغراض تدريب القوات العراقية وتقديم الدعم اللوجستي لها.



تم تنفيذ بنود الاتفاقية، وانسحبت القوات الأمريكية رسميًا من العراق بحلول نهاية 2011.

بعد ظهور تنظيم "داعش" الإرهابي وسيطرته على مدن وأراضٍ واسعة من العراق، في يونيو/ حزيران 2014، طلبت الحكومة العراقية من الولايات المتحدة مساعدتها للوقوف بوجه تهديدات ومخاطر داعش، وضرورة زيادة حجم ونوع الدعم العسكري الأمريكي المقدم للعراق، تطبيقًا لاتفاقية التعاون الأمني الاستراتيجي.

وفي سبتمبر/ أيلول 2014، تشكل التحالف الدولي لمحاربة "داعش" من 82 دولة، بقيادة الولايات المتحدة، وتطلبت ظروف الحرب ضد "داعش" زيادة أعداد القوات الأمريكية في العراق وزيادة قواعدهم العسكرية. بحلول نهاية الحرب على "داعش" في 2017، وصل عدد الجنود الأمريكيين في العراق إلى أكثر من 5000 جندي، ينتشرون في 9 قواعد عسكرية في وسط وغربي وشمالي العراق.

إلا أن البرلمان العراقي صوت على قرار لإخراج تلك القوات بضغط من فصائل شيعية، بعد ان اعلنت واشنطن اغتيال الجنرال الإيراني، قاسم سليماني، ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي ابو مهدي المهندس بضربة جوية أمريكية قرب مطار بغداد، فجر 3 يناير/ كانون ثاني الماضي.







