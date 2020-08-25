"مسارات الموت" و"فجوات رخوة" .. مناطق لداعش بالعراق "اخفق" فيها الأمن

شفق نيوز/ ذكر نائب محافظ ديالى عن الاتحاد الوطني الكوردستاني كريم علي زنكنة يوم الثلاثاء وجود فجوات رخوة ومسارات لداعش خارج السيطرة الامنية شمال شرقي المحافظة/ مطالبا بانهاء مسلسل الخطف والترويع الذي يهدد السكان في الوحدات الادارية الحدودية مع المحافظات الاخرى.

وقال زنكنة لوكالة شفق نيوز، إن "جميع العمليات الامنية لم تنجح بمسك المناطق الرخوة والفجوات والمسارات التي يسلكها عناصر داعش لتصدير الموت والخطف للوحدات الادارية شمال شرقي ديالى، مبينا ان "جميع العمليات اتجهت الى المناطق المحاذية لحدود قوات البيشمركة وهي امنة 100% وتركت الفجوات والثغرات طرقا سالكة وسهلة امام عناصر داعش لتنفيذ مهططاتهم متى ما يشاؤون".

ولفت الى ان "اغلب مناطق شمال شرقي ديالى القريبة من سلسلة جبال حمرين خالية من التواجد الامني ومن النقاط والربايا العسكرية ما جعل تلك المناطق عرضة للهجمات والتهديدات الارهابية المستمرة، واخرها حادثة قره تبه ليلة امس والتي تمكن خلالها عناصر داعش من اختطاف 3 اشسخاص من تجار الاسماك واصابة رابع ما يهدد الحياة في مناطق الناحية ويثير اكثر من علامة استفهام عن دور القوات الامنية والاستخبارية".

ونوه زنكنة الى "وجود اهمال امني واضح في قره تبه ومناطق شمال شرقي ديالى ما دفع الاهالي الى الاعتماد على انفسهم في توفير الحماية الامنية ومواجهة خطر مميت ومجهول الوقوع والاضرار"، داعيا الى "تعزيز القوات الامنية وتكثيف نقاط المرابطة لحماية اروح وممتلكات المواطنين من عبث الجماعات الارهابية".

واختتم المسؤول المحلي تصريح بالقول ان "داعش يتواجد في المناطق المحاذية لجبال حمرين وينفذ هجماته ومخططاته متى ما يشاء وعلى الاجهزة الامنية تدارك ذلك بالسرعة الممكنة".

وشهدت ديالى ليلة امس 4 هجمات طالت مناطق المقدادية والسعدية والعظيم وقره تبه في سابقة امنية لم تشهدها المحافظة منذ اكثر من 3 اشهر.