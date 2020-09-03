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مدينة عراقية تغلق تسرباً لداعش وتتحدى: اصبحنا بمعزل عن الإرهاب

Category: أمـن

Date: 2020-09-03T14:40:44+0000
مدينة عراقية تغلق تسرباً لداعش وتتحدى: اصبحنا بمعزل عن الإرهاب

شفق نيوز/ كشف مسؤول محلي في صلاح الدين، اليوم الخميس، إحكام السيطرة الأمنية على ممرات تسلل عناصر داعش مع محافظة الانبار صوب قضاء بيجي.

وقال قائممقام قضاء بيجي سعد خزعل لوكالة شفق نيوز، إن تعزيزات امنية من مختلف الصنوف تتولى السيطرة على حدود القضاء مع بلدة حديثة في محافظة الأنبار، حيث قطعت طرق مرور عناصر داعش نحو القضاء وتأمينه من أي تعرضات ارهابية.

واكد خزعل ان قضاء بيجي اصبح بمعزل عن التهديدات الارهابية المؤثرة، حيث لم تسجل أي هجمات ضد المناطق السكنية أو الوحدات الادارية باستثناء تعرضات او عبوات خارج المدن عادةً ما تستهدف القوات الامنية او الحشد الشعبي.

وعن تأخر عودة نازحي القضاء اوضح بالقول "لا توجد أي موانع امنية او عشائرية او تهديدات ارهابية تمنع عودة النازحين، الا ان المقومات الخدمية للعودة لازالت غير موجودة او غير مكتملة، لافتا الى استمرار خطط وجهود  تأهيل القطاعات الخدمية لإعادة جميع النازحين الى مناطقهم التي تعرضت لأضرار متفاوتة خلال الحرب مع داعش في  عامي 2014 و2015.

ويقع قضاء بيجي شمال محافظة صلاح الدين ويبلغ عدد سكانه نحو 175 ألف نسمة، وسقط بيد داعش عام 2014 قبل ان يتم تحريره من قبل القوات العراقية، بعد معارك ضارية امتدت لأكثر من عام

 

 


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