محتجو "دجلة" يعتدون على الدفاع المدني ويمنعون إخماد النيران

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني يوم الاثنين باعتداء المحتجين على قناة "دجلة" التلفزيونية على فرق الدفاع المدني التي حاولت الوصول لاخماد النيران في مقر القناة ببغداد.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إنه "تم الاعتداء على فرق الدفاع المدني وارجاعهم وعدم السماح لهم بالوصول لمقر القناة لاخماد الحريق وانقاذ بعض الاشخاص خلف البناية".

وأضاف المصدر أن النيران امتدت إلى بناية مجاورة لمقر القناة، بينما لا تستطيع فرق الدفاع المدني الوصول إلى هناك.



واقتحم محتجون شيعة غاضبون، مقر قناة دجلة الفضائية الواقع في منطقة الجادرية وسط بغداد، بعد بث قناة "دجلة طرب" حفلا غنائيا، ليلة عاشوراء والذي اعتبروه تجاوزا على الشعائر الحسينية.

وأقدم المحتجون على تكسير محتويات المبنى قبل أن يضرموا النيران فيه.

وأظهرت مقاطع مصورة نشرها المقتحمون أفراد الأمن وهم يسيرون إلى جانب المقتحمين إلى داخل مقر القناة بينما كان يصيح المحتجون "لبيك يا حسين".

وكان أفراد الأمن حاضرة برفقة المقتحمين عندما كانوا يكسرون محتويات مقر التلفزيون ويضرمون النار فيه دون أن يحركوا ساكناً.

وكانت قناة دجلة قدمت اعتذاراً على بث محطتها "دجلة طرب" لبرامج موسيقية في يوم عاشوراء، وقالت "ما حدث لم يكن مقصودا" وقررت غلق القناة موقتًا.

وقناة دجلة بشقيها الرئيسية و"طرب" تعود لرئيس حزب "الحل" جمال الكربولي.



