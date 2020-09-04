مجهولون يردون شخصا يُعتقد تورطه بقتل النساء شمال البصرة

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم الجمعة، بمقتل شخص قتل قبل ساعات 3 نساء في محافظة البصرة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "مجهولين فتحوا النار على شخص في منطقة باب الهوى بقضاء شط العرب في البصرة ما تسبب بمقتله في الحال.

واضاف المصدر ان القتيل يعتقد انه هو من قام بقتل النساء صباح اليوم.

وكان مصدر في الشرطة العراقية افاد اليوم الجمعة بمقتل ثلاث نساء واصابة الرابعة رميا بالرصاص شمال محافظة البصرة اقصى جنوبي العراق.

وابلغ المصدر وكالة شفق نيوز، ان شخصا اطلق النار من سلاح نوع كلاشينكوف على اربع نساء يسكن في منزل واحد في منطقة الشخاطة في ناحية الكرمة التابعة لقضاء الهارثة شمال البصرة.

واضاف المصدر ان الحادث اسفر عن مقتل ثلاث نساء واصابة الرابعة بجروح، مشيرا الى ان المعلومات تفيد ان الجريمة "غسل عار".

في غضون ذلك قال مصدر أمني مسؤول ان اثنتين من النساء المقتولات شقيقتان.

وقال المصدر ان الحادث وقع في الساعة 6:20 صباح اليوم اذ قُتلت كل من المجني عليها (ن، ض، م) مواليد عام 1990، و(أ، ض، م) مواليد عام 1995 وهما شقيقتان.

واضاف المصدر ان القتيلة الثالثة تُدعى (هـ، ح، ق) مواليد عام 1990، مشيرا الى ان المرأة الرابعة تُدعى (م، ر، ق) مواليد عام 1997 ربة بيت مصابة في اليد الايمن و الفخذ الايمن، مشيرا الى ان الاخيرتين شقيقتان ايضا.

من جهتها اكدت شرطة محافظة البصرة في بيان وقوع الحادث، وذكرت انه "بعد ورود اخبار عن وجود جريمة قتل ثلاث نساء وإصابة رابعة في الهارثة على الفور تم تشكيل فريق عمل و الانتقال إلى مكان الجريمة".

ونوه البيان الى انه "من خلال التحري وجمع المعلومات تم والتعرف على هوية القاتل الهارب وتم كشف ملابسات الجريمة والتي هي بسبب خلاف عائلي"، مؤكدا ان "الجهود لا زالت مستمرة للقبض على القاتل و الصادر بحقه امر قبض قضائي وفق المادة ٤٠٦ من قانون العقوبات العراقي".