ماذا فعل داعش في "دكة ميكائيل" بخانقين ؟

شفق نيوز/ كشف مدير ناحية السعدية التابعة لقضاء خانقين في ديالى احمد ثامر الزركوشي اليوم الخميس، تفاصيل هجوم تنظيم داعش على قرية "دكة ميكائيل" والتي قتل خلالها 4 مدنيين.

وقال الزركوشي لوكالة شفق نيوز"، إنه "تم اليوم العثور على 4 جثث لمدنيين اعدمهم داعش في اطراف قرية دكة ميكائيل، ( 13 كم شمال غرب خانقين)، بعد نصب سيطرة وهمية واحراق سيارتين".

وأوضح الزركوشي، أن "3 من المغدورين من اهالي خانقين والرابع من سكان مدينة الشعب في بغداد".

إلى ذلك افاد مصدر امني لوكالة شفق نيوز، بأن "تفاصيل حادثة دكة ميكائيل، متضاربة لم تؤكد تفاصيلها الا بعد العثور على جثث المدنيين الاربعة صباح اليوم وتم نقلهم الى دائرة الطب العدلي واستكمال الاجراءات القانونية اللازمة".

وتعرضت مناطق اطراف خانقين "105 كم شمال شرق بعقوبة"، خلال الأشهر الماضية الى حوادث وهجمات بالعبوات الناسفة تسببت باستشهاد واصابة مدنين وعناصر امنية فيما عزا المختصون أسباب الهجمات الى تسلل إرهابيين فارين من محافظات أخرى الى اطراف خانقين .

وتشهد خانقين ارتفاع واضح في معدلات الخروقات الامنية والتي اصبحت بشكل شبه بعد انسحاب قوات البيشمركة 2017 والتي منتشرة في المنطقة و تسيطر عليها امنياً حتى قبل انسحابها امام تقدم القوات العراقية .