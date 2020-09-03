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لأول مرة.. اعتقال اثنين من المشتبه بتورطهم في هجمات امدادات التحالف

Category: أمـن

Date: 2020-09-03T16:37:45+0000
لأول مرة.. اعتقال اثنين من المشتبه بتورطهم في هجمات امدادات التحالف

شفق نيوز/ أفادت خلية الإعلام الأمني باعتقال اثنين من المشتبه بتورطهم في هجوم على امدادات التحالف الدولي يوم الخميس في ذي قار.

وقالت الخلية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "عبوة ناسفة انفجرت مستهدفة رتلا تابعا لشركات الدعم اللوجستي لقوات التحالف الدولي، على الطريق السريع في محافظة ذي قار، دون خسائر تذكر".

وأضافت أن "القوات الأمنية المرافقة لهذا الرتل رصدت حركة تثير الشك لإحدى العجلات التي كان يستقلها اثنان من المشتبه بهم".

وأردفت الخلية بالقول، إن "القوة قامت بملاحقتهما والقبض عليهما"، مشيرة إلى أن "التحقيق لا يزال جاريا معهما".

وهذه أول مرة تحتجز فيها قوات الأمن العراقية مشتبهين بتورطهم في الهجمات المتكررة التي تستهدف أرتال إمدادات التحالف الدولي منذ أكثر من شهرين.

ولم تتبن أية جهة مسؤوليتها عن هذه الهجمات لغاية الآن، وذلك على غرار الهجمات الصاروخية المستمرة منذ العام العام والتي تطال معسكرات عراقية تضم جنودا أمريكيين فضلا عن السفارة الأمريكية وسط بغداد.


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