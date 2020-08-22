كفاح جبار مديراً لشرطة الخطوط الجوية

شفق نيوز/ افاد مصدر أمني، يوم السبت، بعودة، كفاح جبار، مديرا عاما لشرطة الخطوط الجوية العراقية.

وعينت الحكومة العراقية برئاسة مصطفى الكاظمي بعد مجيئها، مديرين جديدين لشركتي الخطوط والملاحة الجويين، بتكليف ذو الفقار عبد الحسين مديراً عاما لشركة الخطوط الجوية العراقية بالوكالة بدلاً من كفاح جبار الذي كان يشغل المنصب، فيما جرى تكليف كفاح جبار مديراً عاما لشركة الملاحة الجوية وكالة بدلا من معاون المدير العام للشركة الذي كان يدير مهامها بالوكالة.

وقرر رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، في اوائل شهر آب الجاري، اعفاء أحد أقارب وزير النقل ومدير الخطوط الجوية العراقية من منصبيهما والاحالة الى التحقيق بسبب حادثة تأخر رحلة جوية الى بيروت.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن الكابتن كفاح جبار عاد إلى منصبه مديراً عاماً لشرطة الخطوط الجوية العراقية.



