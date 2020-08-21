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١٠٣ كاميرا تطيح بسارق في كركوك

Category: أمـن

Date: 2020-08-21T11:08:58+0000
١٠٣ كاميرا تطيح بسارق في كركوك

شفق نيوز/ افاد مصدر امني، الجمعة، بتمكن مكافحة اجرام محافظة كركوك بالقبض على متهم بسرقة ٧٥ مليون دينار من مواطن. 

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز انه وبعد تعرض المواطن ( ح.ف.أ ) لسرقة مبلغ قدره ٧٥ مليون دينار عراقي بالقرب من مصرف واحد حزيران وعلى الفور امر قائد شرطة محافظة كركوك والمنشآت اللواء، علي كمال عبد الرزاق، بتشكيل فريق عمل بأمرة العميد، قيس عامر ناجي، مشيرا الى انه وبعد التحري وجمع المعلومات ومتابعة نحو ١٠٣ كاميرا للمراقبة، تمكنت مفارز مديرية مكافحة اجرام كركوك  من القبض على احد المتهمين ( أ.ح.ع ). 

واضاف "وبعد التحقيق معه اعترف بالقيام مع شقيقه الهارب ( ص.ح.ع ) والمتهم الهارب( ح.ت.ع ) بسرقة المشتكي والهرب الى محافظة بغداد وتم تصديق اقوالهم قضائياً واجري كشف الدلالة وفق احكام المادة (٤٤٤) من قانون العقوبات".

 

 



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