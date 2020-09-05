قوة امنية تحرر أردنياً يعمل مديراً لشركة مرسيدس في العراق

شفق نيوز/ أعلن جهاز الأمن الوطني العراقي، السبت، عن تحرير مدير شركة مرسيدس الألمانية لصناعة السيارات بعد اختطافه في العاصمة بغداد.

وذكر بيان للجهاز ورد لوكالة شفق نيوز، "بناءً على معلومات استخبارية تفيد بوجود مختطف في احدى المنازل المهجورة في منطقة حي القاهرة- شمال شرقي بغداد-؛ أجرت مفرزة من جهاز الأمن الوطني عمليات المتابعة والتحري الميداني، وأسفرت الجهود بعد التأكد واستحصال الموافقات القانونية من مداهمة الدار وتحرير شخص تبين انه أردني الجنسية يعمل مديراً لشركة مرسيدس فرع العراق ومخطوف منذ ثلاثة أيام".

وأضاف أن القوة عثرت على اسلحة رشاشة واعتدة ودروع وهواتف نقالة تخص الخاطفين خلال التفتيش.



