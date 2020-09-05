سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

قوة امنية تحرر أردنياً يعمل مديراً لشركة مرسيدس في العراق

Category: أمـن

Date: 2020-09-05T06:45:58+0000
قوة امنية تحرر أردنياً يعمل مديراً لشركة مرسيدس في العراق

شفق نيوز/ أعلن جهاز الأمن الوطني العراقي، السبت، عن تحرير مدير شركة مرسيدس الألمانية لصناعة السيارات بعد اختطافه في العاصمة بغداد.

وذكر بيان للجهاز ورد لوكالة شفق نيوز، "بناءً على معلومات استخبارية تفيد بوجود مختطف في احدى المنازل المهجورة في منطقة حي القاهرة- شمال شرقي بغداد-؛ أجرت مفرزة من جهاز الأمن الوطني عمليات المتابعة والتحري الميداني، وأسفرت الجهود بعد التأكد واستحصال الموافقات القانونية من مداهمة الدار وتحرير شخص تبين انه أردني الجنسية يعمل مديراً لشركة مرسيدس فرع العراق ومخطوف منذ ثلاثة أيام".

وأضاف أن القوة عثرت على اسلحة رشاشة واعتدة ودروع وهواتف نقالة تخص الخاطفين خلال التفتيش.


related

داعش يختطف ضابطا وعنصرين بالشرطة الاتحادية بكمين جنوب غرب كركوك

Date: 2020-04-07 14:12:35
داعش يختطف ضابطا وعنصرين بالشرطة الاتحادية بكمين جنوب غرب كركوك

الحشد الشعبي يتنصل عن بيانه بشأن "مجزرة" بغداد ويدعي اختراق موقعه الرسمي

Date: 2019-12-09 06:20:06
الحشد الشعبي يتنصل عن بيانه بشأن "مجزرة" بغداد ويدعي اختراق موقعه الرسمي

تلفزيون: مقتل عناصر من حزب الله والحرس الثوري بقصف بمجهول لمعسكر بالعراق

Date: 2019-07-19 14:50:11
تلفزيون: مقتل عناصر من حزب الله والحرس الثوري بقصف بمجهول لمعسكر بالعراق

سقوط صاروخ كاتيوشا على منزل داخل المنطقة الخضراء

Date: 2020-08-29 18:40:30
سقوط صاروخ كاتيوشا على منزل داخل المنطقة الخضراء

تسجيل اصابات في صفوف المدنيين في بغداد بعيارات نارية عقب فوز المنتخب

Date: 2019-11-27 06:33:21
تسجيل اصابات في صفوف المدنيين في بغداد بعيارات نارية عقب فوز المنتخب

قصف جوي دولي يدك موقعاً لداعش في كركوك

Date: 2020-08-05 18:46:43
قصف جوي دولي يدك موقعاً لداعش في كركوك

مسلحون يغتالون الخبير الأمني هشام الهاشمي في بغداد

Date: 2020-07-06 20:58:58
مسلحون يغتالون الخبير الأمني هشام الهاشمي في بغداد

قصف يستهدف المنطقة الخضراء ببغداد

Date: 2020-06-10 23:44:08
قصف يستهدف المنطقة الخضراء ببغداد