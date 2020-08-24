قصف صاروخي على مدينة بمحافظة ديالى

شفق نيوز/ افاد مصدر امني بسقوط صاروخ كاتيوشا في اطراف منطقة حمرين التابعة لناحية السعدية 60 كم شمال شرق بعقوبة بمحافظة ديالى.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز ان الصاروخ سقط في اطراف احد المنازل في منطقة حمرين التابعة لناحية السعدية دون أي خسائر او إصابات بشرية

واضاف المصدر ان مصدر إطلاق الصاروخ من اطراف بحيرة حمرين وان الاجهزة الامنية شنت حملة تفتيش بحثا عن المنفذين للهجوم

وتعد ناحية السعدية الواقعة على بعد 60كم شمال شرق بعقوبة من المناطق الساخنة امنيا شهدت حوادث امنية وخروقات مستمرة خلال الاعوام المنصرمة بسبب قربها من تلال حمرين اكبر معاقل التنظيمات الارهابية وهي من المناطق المشمولة بالمادة 140 من الدستور العراق والمتنازع عليها بين بغداد واربيل.



