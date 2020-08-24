سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

قصف صاروخي على مدينة بمحافظة ديالى

Category: أمـن

Date: 2020-08-24T17:25:22+0000
قصف صاروخي على مدينة بمحافظة ديالى

شفق نيوز/ افاد مصدر امني بسقوط صاروخ كاتيوشا في اطراف منطقة حمرين التابعة لناحية السعدية 60 كم شمال شرق بعقوبة بمحافظة ديالى.

 وقال المصدر لوكالة شفق نيوز ان الصاروخ سقط في اطراف احد المنازل في منطقة حمرين التابعة لناحية السعدية دون أي خسائر او إصابات بشرية

واضاف المصدر ان مصدر إطلاق الصاروخ من اطراف بحيرة حمرين وان الاجهزة الامنية شنت حملة تفتيش بحثا عن المنفذين للهجوم

وتعد ناحية  السعدية الواقعة على بعد 60كم شمال شرق بعقوبة من المناطق الساخنة امنيا شهدت حوادث امنية وخروقات مستمرة خلال الاعوام المنصرمة بسبب قربها من تلال حمرين اكبر معاقل التنظيمات الارهابية وهي من المناطق المشمولة بالمادة 140 من الدستور العراق والمتنازع عليها بين بغداد واربيل.

 

 


related

C-RAM تحبط هجوما صاروخياً على المنطقة الخضراء وتنبيه بالتوجه للملاجئ

Date: 2020-08-04 23:33:15
C-RAM تحبط هجوما صاروخياً على المنطقة الخضراء وتنبيه بالتوجه للملاجئ

السلطات العراقية تعلن اصابة 6 مقاتلين بقصف بـ4 صواريخ بمحيط مطار بغداد

Date: 2019-12-09 07:58:53
السلطات العراقية تعلن اصابة 6 مقاتلين بقصف بـ4 صواريخ بمحيط مطار بغداد

المرصد السوري: 10 انفجارات عبر ثلاث طائرات مجهولة قصفت الحدود مع العراق

Date: 2020-03-11 23:22:15
المرصد السوري: 10 انفجارات عبر ثلاث طائرات مجهولة قصفت الحدود مع العراق

اشتباكات عنيفة مسلحة بين الأهالي وداعش في جلولاء ديالى

Date: 2020-07-27 05:39:20
اشتباكات عنيفة مسلحة بين الأهالي وداعش في جلولاء ديالى

إصابة جندي عراقي بهجوم لداعش شمالي ديالى

Date: 2020-08-24 17:59:17
إصابة جندي عراقي بهجوم لداعش شمالي ديالى

القوات العراقية تقتل مسلحين احدهما انتحاري يرتدي حزاما ناسفا (صور + 18)

Date: 2020-02-23 20:08:32
القوات العراقية تقتل مسلحين احدهما انتحاري يرتدي حزاما ناسفا (صور + 18)

"خلطوا البنزين بالماء".. الامن العراقي يعتقل مسؤولاً نفطياً ومدير محطة تعبئة وموظفين

Date: 2020-08-09 12:24:46
"خلطوا البنزين بالماء".. الامن العراقي يعتقل مسؤولاً نفطياً ومدير محطة تعبئة وموظفين

قصف صاروخي يستهدف محيط السفارة الامريكية ومقرا للحشد في بغداد

Date: 2020-02-16 05:57:09
قصف صاروخي يستهدف محيط السفارة الامريكية ومقرا للحشد في بغداد