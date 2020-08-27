قصف جديد لمحيط المنطقة الخضراء

شفق نيوز/ سقط صاروخا كاتيوشا مساء الخميس بالتوقيت المحلي على محيط المنطقة الخضراء وسط في بغداد، التي تضم مقار الحكومة العراقية والبرلمان، والبعثات الأجنبية، في قصف هو الثاني خلال ساعات.

وابلغ مصدر امني وكالة شفق نيوز، أن تفاصيل أكثر عن القصف لم ترد بعد، لكن يرجح إنطلاق الصواريخ من منطقة الدورة ايضاً.

وقبل ساعات قليلة تعرض محيط المنطقة الخضراء، في منطقة الجادرية تحديداً لقصف، قالت خلية الإعلام الأمني في بيان إن موقع إنطلاقه من منطقة الدورة جنوبي بغداد.

وتزايد مؤخراً قصف المنطقة الخضراء ومطار بغداد التي تضم ايضاَ معسكراً لمستشارين أمريكيين، بصواريخ كاتيوشا، حيث توجه الاتهامات الامريكية عادة لفصائل موالية لإيران.