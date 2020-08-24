قتلى بنزاع عشائري جنوبي العراق

شفق نيوز/ افاد مصدر أمني مسؤول يوم الاربعاء بسقوط قتلى بنزاع عشائري اندلع في احدى المناطق بمحافظة ميسان جنوبي العراق.

وابلغ المصدر وكالة شفق نيوز، بأن نزاعا عشائريا اندلع اليوم في منطقة الشبانة في ميسان اسفر عن مقتل ثلاثة اشخاص.

واضاف المصدر ان الحادث وقع بالقرب من محكمة استئناف ميسان نتيجة خلاف عشائري قديم مع احدى العشائر في ميسان.

ويلجأ معظم الاشخاص في العراق وخاصة بمحافظات الوسط والجنوب الى العشيرة لحل النزاعات التي تحدث بينهم من خلال تسويتها او تعويض المعتدى عليه بمبالغ مالية لما لحقه من اضرار مادية او معنوية.

وقد لا تتوصل الاطراف المتخاصمة الى تسوية ترضيهما مما يؤدي الى تفاقم الوضع واللجوء الى حمل السلاح وقد تخرج الامور عن السيطرة خاصة في جنوب العراق وتبدأ نزاعات مسلحة لا تنتهي بالتقادم.