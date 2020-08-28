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في نزاع عشائري عنيف ببغداد.. إصابات وحرق منازل وسيارات

Category: أمـن

Date: 2020-08-28T18:08:52+0000
في نزاع عشائري عنيف ببغداد.. إصابات وحرق منازل وسيارات

شفق نيوز/ افاد مصدر امني، يوم الجمعة، باندلاع نزاع عشائري عنيف في إحدى مناطق العاصمة بغداد تسبب بإصابات بشرية وإضرام النيران في منازل وسيارات.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "نزاعا عشائريا اندلع بين عشيرتين استخدمت فيه الاسلحة الخفيفة والمتوسطة ضمن قضاء الحسينية في أطراف بغداد".

واشار المصدر الى "تسجيل ٥ اصابات كحصيلة اولية من الطرفين"، لافتا الى "إضرام النيران في عدد من المنازل والعجلات نتيجة النزاع المسلح".

وأردف أن نيران النزاع امتدت إلى مخزن يضم مواد احتياطية، مضيفاً أن "مدير الدفاع المدني اللواء كاظم بوهان وصل الى مكان الحادث ويشرف على عملية إخماد الحرائق".

وتابع المصدر بالقول، إن "أكثر من ٧٠ سيارة همر عسكرية تابعة للفرقة ١١ بالجيش في محاولة للسيطرة على النزاع".


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