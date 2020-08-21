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في عملية "كبرى".. الإطاحة بخلية "إرهابية" بصلاح الدين

Category: أمـن

Date: 2020-08-21T16:50:19+0000
في عملية "كبرى".. الإطاحة بخلية "إرهابية" بصلاح الدين

شفق نيوز/ أعلن جهاز مكافحة الإرهاب، يوم الجمعة، عن تنفيذ عملية "كبرى" في محافظة صلاح الدين، مشيرا الى تفكيك خلية "إرهابية" واعتقال أفرادها.

وقال الجهاز في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "قطعات من جهاز مُكافحة الإرهاب شرعت فجر يوم الجمعة بعملية كُبرى شمال مُحافظة صلاح الدين".

وأضاف ان "العملية أسفرت عن تفكيك خلية مُكونة من (٨ إرهابيين) تابعة لفلول عصابات داعـش الارهابية كانت تروم الهجوم على القطعات العسكرية المرابطة في قضاء الشرقاط".

وتابع البيان "دمر أبطالنُا عدد من المضافات والمخابئ التابعة لفلول العصابات الإرهابية في قرية اللزاكة جنوب الموصل".

واشار الى ان "قطعات الجهاز تمكنت من إعتقال إرهابيين آخرين في مناطق غرب الأنبار ، ليصل عدد الإرهابيين الذين تم ألقاء القبض عليهم إلى ( ١٠ عناصر) بأقل من ٢٤ ساعة".


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