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في حدث نادر .. القبض على متاجر بأدوات تُستخدم للغش في الامتحانات ببغداد

Category: أمـن

Date: 2020-08-29T09:44:41+0000
في حدث نادر .. القبض على متاجر بأدوات تُستخدم للغش في الامتحانات ببغداد

شفق نيوز/ افادت شرطة محافظة بغداد يوم السبت بالقاء القبض على متهم يتاجر بأدوات تستخدم للغش في الامتحانات.

وقال مدير علاقات واعلام قيادة شرطة بغداد المقدم عزيز ناصر في بيان اليوم، ان مفارز مركز شرطة حي سومر التابع لمديرية شرطة بغداد الرصافة وبالتنسيق مع مفارز الامن الوطني القت القبض على متهم بحوزته ادوات تستخدم للغش في امتحانات الطلبة.

واضاف ان الادوات عبارة عن لاقطات صغيرة توضع في الاذن مع قلم يستخدم كلاقطة ايضا، مشيرا الى انه تم اقتياده الى مركز الشرطة واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بحقه ورفع اوراقه للقضاء والذي وقفه وفق المادة ٢٤٠ من قانون العقوبات.

وتزايدت في الآوانة الاخيرة ظاهرة الغش بالامتحانات في العراق حيث يعزو تربويون السبب الى تراجع المستوى العلمي للطلبة.

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