في ثلاثة ايام.. البصرة تعتقل المئات وتحجز آلاف العجلات

شفق نيوز/ اعلنت قيادة شرطة البصرة، يوم الاحد، عن القبض على 304 متهماً بينهم بجرائم قتل وحجز نحو 3 آلاف عجلة ودراجة "مخالفة" وذلك خلال ثلاثة ايام الماضية.

وقال قائد شرطة البصرة اللواء عباس ناجي، في تصريح صحفي، إنه "تنفيذا لتوجيه القائد العام للقوات المسلحة ووزير الداخلية تم القبض على 304 متهماً بينهم اثنين متورطين بجرائم ارهابية، ومصادرة اعتدة وأسلحة مختلفة وحجز ما يقرب من 3 آلاف عجلة ومركبة مخالفة ومظللة ودراجات لا تحمل أوراق ثبوتية في مناطق متفرقة من البصرة".

من جانبها قالت قيادة شرطة البصرة، في بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، إن "حصيلة ضبط العجلات المظللة والتي لا تحمل لوحات تسجيل مرورية، للأيام الثلاثة الماضية كانت ضبط 623 عجلة مظللة و212 عجلة بدون لوحات تسجيل و 102 دراجة نارية لا تحمل لوحات تسجيل مرورية وذلك من خلال نصب السيطرات المفاجئة في الشوارع الرئيسية لمحاسبة المخالفين"، مشيرة الى شروع "مديرية شرطة محافظة البصرة بحملة كبرى لفرض القانون و حماية الامن والاستقرار".

وفي بيان لاحق، أفاد اعلام شرطة البصرة، بأن قوة امنية كبيرة نفذت للثلاثة ايام الماضية أوامر القبض بحق مطلوبين للعدالة في كافة أنحاء المحافظة"، مبينا أنها "اسفرت عن القاء القبض على متهمين اثنين مطلوبين قضائيا وفق المادة الرابعة من قانون مكافحة الارهاب و القاء القبض على 304 متهم مطلوبين قضائيا وفق مواد جنائية مختلفة كما تم ضبط 12 بندقية كلاشنكوف و 1 بندقية نوع RBK و 2 بندقية نوع GC وأعتدة مختلفة و 3 مسدس كما تم ضبط مواد مخدرة وادوات تعاطي المخدرات و حبوب مخدرة وتمت إحالتهم إلى القضاء لينالوا جزائهم العادل المحافظة".

كما شملت الحصيلة الامنية وفق ما قال البيان، إن "مفارز افواج شرطة الطوارئ وشرطة النجدة ضبطت 1,985 عجلة و 1,481 دراجة نارية مخالفة لقواعد وتعليمات مديرية المرور".

وأكدت شرطة محافظة البصرة، أنها "ماضية في عمليات فرض القانون لطمأنت المواطن بوجود قوات أمنية قادرة على حفظ الأمن والضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه العبث بأمن واستقرار المحافظة".

وشن مسلحون مجهولون سلسلة عمليات ومحاولات اغتيال طالت ناشطين في الاحتجاجات الأسبوع الماضي.

وكانت أشد هجومين عنفاً قد وقعا في البصرة، وأسفرا عن مقتل عدد من الناشطين والمدنيين بينهم ريهام يعقوب، فيما تعرض ناشطون آخرون لمحاولات اغتيال في محافظات أخرى بينها بغداد وذي قار.

وقدّم رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، تعازيه لعائلة ريهام يعقوب وذلك خلال زيارة أجراها في ساعة متأخرة من ليل السبت لمنزلها في البصرة.

وتجددت الاحتجاجات الغاضبة المناوئة للاغتيالات، مساء اليوم الاحد، في مدينة البصرة أقصى جنوبي العراق.