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في بغداد.. اعتقال 3 ارهابيين ومتهما قتل زوجته وعنف ابنته

Category: أمـن

Date: 2020-08-29T08:18:46+0000
في بغداد.. اعتقال 3 ارهابيين ومتهما قتل زوجته وعنف ابنته

شفق نيوز/ أعلنت وكالة الاستخبارات التابعة الى وزارة الداخلية العراقية، يوم السبت، القاء القبض على 3 ارهابيين ومتهم قتل زوجته وعنف ابنته في العاصمة بغداد.

وقالت وكالة الاستخبارات في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "من خلال تنسيق العمل الاستخباري بين مديريات وكالة الاستخبارات في وزارة الداخلية وبعملية مشتركة بين مديريتي استخبارات الانبار و بغداد تم إلقاء القبض على أحد الإرهابيين في منطقتي الدورة والتاجي بمحافظة بغداد وهما من ضمن عصابة إرهابية تم القبض عليهم سابقا يقومون بتوزيع الكفالات على عوائل داعش الإرهابي في محافظة الانبار".

واضافت "من جانب آخر تم إلقاء القبض على ارهابي اخر بعد التنسيق بين مديريتي استخبارات كركوك وبغداد هارب من سجن بوكا في منطقة حي الجهاد ببغداد مطلوب وفق أحكام المادة ٤ إرهاب لانتمائه لعصابات داعش الارهابي وهو من عائلة إرهابية لدية اثنان من اشقائة تم قتلهم أثناء عمليات التحرير".

واشار البيان الى "إيداع الارهابيين التوقيف لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم".

وفي بيان اخر ذكرت وكالة الاستخبارات، أنه "بعملية استخباراتية نفذتها مفارز وكالة الاستخبارات المتمثلة بمديرية استخبارات بغداد في وزارة الداخلية أسفرت عن إلقاء القبض على متهم أقبل على قتل زوجته وتعنيف ابنته في منطقة الزعفرانية ببغداد".

واوضحت، "حيت تمت عملية إلقاء القبض بعد تشكيل فريق مختص بالاشتراك مع مفرزة من الشرطة الاتحادية و متابعتة عند هروبة بعدما نفذ عمليتة النكراء والإطاحة به. وقد تم تسليمة الى مركز شرطة الزعفرانية بموجب وصل استلام اصولي".

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