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في الأنبار وبغداد.. مقذوف يقتل 3 أطفال والتحالف يفتك بدواعش

Category: أمـن

Date: 2020-08-21T19:24:27+0000
في الأنبار وبغداد.. مقذوف يقتل 3 أطفال والتحالف يفتك بدواعش

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني وخلية الإعلام الأمني، الجمعة، بمقتل ثلاثة أطفال جراء انفجار مقذوف في الأنبار، فيما فتكت طائرات التحالف الدولي بمجموعة من مسلحي داعش في بغداد.

وقال المصدر الأمني لوكالة شفق نيوز، إن "مقذوفا من مخلفات داعش انفجرت في منطقة السبعة كيلو غرب الرمادي مركز محافظة الانبار، ما أدى لمقتل ثلاثة أطفال".

وفي تطور منفصل، أعلنت خلية الاعلام الامني، القضاء على مجموعة ارهابية في الطارمية شمالي بغداد.

وقالت الخلية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "بناء على معلومات استخبارية وبموافقة قيادة العمليات المشتركة، نفذ طيران التحالف الدولي في تمام  الساعة السابعة مساء اليوم الجمعة  ضربة  جوية  على  مجموعة  ارهابية  في احد بساتين الطارمية".

واضافت "تم قتل جميع الارهابيين، والتفاصيل لاحقا".


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