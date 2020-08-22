ضربة جوية تفتك باثنين من قادة داعش شمال بغداد

شفق نيوز/ كشفت قيادة عمليات بغداد، السبت، عن أن "عملية الشهيد العميد الركن علي الخزرجي"، أسفرت عن مقتل المسؤول العسكري لقاطع شمال بغداد والطارمية في تنظيم داعش الإرهابي وقادة ارهابيين اخرين.

وقالت القيادة في بيان تلقت وكالة شفق نيوز نسخة منه، أنه "بالتنسيق مع قيادة العمليات المشتركة وبإشراف مباشر من نائب قائد العمليات المشتركة وهيئة الركن ومقر قيادة بغداد والاستخبارات تم تنفيذ ضربة جوية ناجحة ليلة السبت ادت الى مقتل الارهابي اكرم شهاب احمد حريش الشاوي المسؤول العسكري لقاطع شمالي بغداد والطارمية، والارهابي نور الدين علي اسماعيل المشهداني امر مفارز البو فراس والخان القديم، وقتل اخرين يجري العمل للتعرف عليهم"، مشيرا الى ان العملية اسفرت عن"جرح اخرين منهم تجري عملية ملاحقتهم".

واضافت القيادة ان "العملية جاءت بعد جهد استخباري كبير لمدة تجاوزت ٦٠ يوما لمتابعة الخلايا والمجاميع الارهابية في شمال بغداد ومنطقة الطارمية وبعض المسؤولين عن تخطيط وتنفيذ استهداف الشهيد علي الخزرجي امر لواء ٥٩ والضباط والمراتب الآخرين من قبل استخبارات قيادة عمليات بغداد بالتعاون مع اهالي الطارمية"، منوهة الى ان "القوة التي توجهت الى المكان بعد تنفيذ الضربة من الفرقة السادسة وعناصر الاستخبارات لتفتيش المكان عثرت على ١٢ موبايل خاص بالارهابيين يجري التعامل معها وتجهيزات عسكرية متنوعة فضلا عن احزمة ناسفة وبقايا لمنظومة كاميرات حديثة مربوطة مع الهواتف".

واضافت ان "العمل الاستخباري مستمر لمتابعة بقية الخلايا الارهابية لينالوا جزاءهم العادل".

جدير بالذكر ان العملية المذكورة تأتي رداً على مقتل آمر لواء 59 بالجيش العراقي العميد الركن علي غيدان الخزرجي، وعدد من الجنود شمالي العاصمة بغداد، الهجوم الذي تبناه تنظيم داعش الارهابي منتصف شهر تموز الماضي.