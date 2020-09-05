صور وفيديو.. عملية البصرة العسكرية تستهدف نزع سلاح ثقيل واعتقال مطلوبين

شفق نيوز/ كشف قادة أمنيون، يوم السبت، عن تفاصيل عمليات فرض القانون في البصرة التي شرعت بها قوات مشتركة لمصادرة السلاح غير المرخص.

ويشارك في العملية قيادة عمليات البصرة، قطعات الجيش العراقي، لواء المشاة البحري، حرس الحدود وشرطة الطوارئ.

وقال قائد عمليات البصرة اكرم صدام لوكالة شفق نيوز، إن "العمليات تأتي بواجبها الأمني في فرض القانون في مختلف المناطق وخصوصا التي تشهد بين وقت وآخر بعض النزاعات العشائرية ونحن على قناعة بأن المواطن البصري داعم ومتفهم لدور القوات الامنية في العمليات للقيام بالواجبات الأمنية".

واضاف أنه "بامكان اي مواطن في المنزل ان يمتلك قطعة سلاح واحدة خفيفة فقط".

من جانبه قال مدير شرطة النجدة في البصرة العميد خالد العطبي لوكالة شفق نيوز، إنه "حسب توجيه القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي ووزير الداخلية عثمان الغانمي خلال الزيارة الاخيرة للبصرة فان الواجبات الامنية من قبل شرطة النجدة متواصلة في القيام بأعمال التفتيش والتأكيد على محاسبة المخالفين في مختلف الأماكن في المحافظة".

وتابع ان "هناك تواصلا مستمرا مع رئيس اللجنة الامنية العليا في البصرة ومع قائد الشرطة حول استباب الأمن وملاحقة المطلوبين للقضاء العراقي".

وشرعت قيادة عمليات البصرة منذ فجر اليوم السبت بعملية امنية تتضمن مصادرة الاسلحة الثقيلة والخفيفة في بعض مناطق محافظة البصرة لا سيما المناطق التي تشهد بين وقت واخر نزاعات عشائرية تعجز بها القوات الامنية عن ايقافها نتيجة شدة وتيرة تلك النزاعات التي باتت تؤثر على حياة ابناء البصرة بين وقت واخر حيث يذهب ضحية النزاعات الكثير من الابرياء من المدنيين.

وشهدت محافظة البصرة يوم امس الجمعة خروقات امنية من بينها مقتل ٣ نساء وجرح واحدة اخرى في منطقة الشخاطة الواقعة ضمن حدود قضاء الهارثة شمال محافظة البصرة فيما شهد قضاء شط العرب مقتل شخص من قبل مجهولين فيما تمكنت القوات الامنية من القاء القبض على احد المتهمين بالقتل في القضاء نفسه







