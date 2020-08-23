صور .. التحالف الدولي يسلم قاعدة عسكرية في بغداد للقوات العراقية

شفق نيوز/ سلّم التحالف الدولي وفي مراسم رسمية صباح اليوم الاحد قاعدة التاجي العسكرية شمالي العاصمة بغداد الى القوات العراقية.

وتقع قاعدة التاجي حوالي 85 كم شمال مدينة بغداد، يوجد فيها مطار وقاعدة عسكرية ضخمة كانت في الأصل تابعة للحرس الجمهوري العراقي بنيت في عهد صدام.

يُقال ان تلك القاعدة كانت مركز لتصنيع الأسلحة الكيميائية، التاجي كان أيضا به أكبر موقع صيانة للدبابات في العراق.

وقال التحالف في بيان اليوم قد تم تسليم الموقع المخصص الى قوات التحالف الى الجانب العراقي بفضل النجاحات التي حققتھا قوات الأمن العراقية في الحملة المستمرة لھزیمة داعش، مما سمح للتحالف بتحويل تركیزه ودوره في العراق، مبيناً أن إعادة تموضع الأفراد العسكریین ھو جزء من خطة طویلة المدى تم التنسیق لھا مع حكومة العراق.

من جانبه قال اللواء كینیث إيكمان، نائب قائد قوة المھام المشتركة "كان معسكر التاجي بمثابة الموقع الأساسي لشركاء التحالف لتدریب الجیش العراقي والقوات الجویة العراقیة والقوات الخاصة، من الیوم فصاعدا، ستتولى قوات الأمن العراقیة المسؤولیة.