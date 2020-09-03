صلاح الدين.. داعشي يُعدم شقيقته بسبب انضمام زوجها للحشد

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني بأن عنصراً في تنظيم داعش أعدم شقيقته يوم الخميس رمياً بالرصاص بسبب انضمام زوجها إلى قوات الحشد الشعبي في محافظة صلاح الدين.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز إن "أحد مسلحي داعش أقدم على قتل شقيقته رمياً بالرصاص بسبب انتماء زوجها للحشد الشعبي في قرية (زور كنعوص)" الواقعة على بعد 5 كيلومترات شمال شرق مدينة الشرقاط شمالي صلاح الدين.

وبين المصدر أن 3 من أشقاء الضحية ينتمون لعناصر داعش وأجمعوا على قتل شقيقتهم، ونفذ أحدهم الجريمة ولاذ بالفرار.

وأضاف أن الأجهزة الأمنية نقلت الجثة الى الطب العدلي وشنت حملة تمشيط وبحث عن منفذ الجريمة.



