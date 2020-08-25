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صدام يصدر توجيهات جديدة للقوات الامنية في البصرة

Category: أمـن

Date: 2020-08-25T15:09:35+0000
صدام يصدر توجيهات جديدة للقوات الامنية في البصرة

شفق نيوز/ اصدر قائد عمليات البصرة اللواء الركن أكرم صدام مدنف يوم الثلاثاء توجيهات جديدة إلى القوات الأمنية في المحافظة.

ومن اتلك التوجيهات،  عدم السماح بدخول العجلات ألتي لاتحمل لوحات مرورية إلى محافظة البصرة عبر السيطرات الخارجية.

وكذلك التنسيق مع الوكالات الاستخبارية لتفعيل مذكرات إلقاء القبض ضمن قاطع المسؤولية

وشدد صدام على "مراعاة الجوانب الإنسانية والاجتماعية والأخلاقية والتعامل المهني مع المواطنين اثناء الواجب ينقل الصورة المشرفة والإيجابية لأبناءالقوات الأمنية والعسكرية وسط الشارع البصري".

واكد قائد العمليات على "الحد من حركة الدراجات النارية في مركز محافظة البصرة".

وافاد المتحدث باسم وزارة الداخلية العراقية اللواء سعدن معن في وقت سابق من اليوم أن ان الأوامر الصادرة عن رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، و وزير الداخلية عثمان الغانمي بما يخص الاوضاع في البصرة يطبقها القادة الامنيون في المحافظة التي تقع اقصى جنوبي العراق.

وشن مسلحون مجهولون سلسلة عمليات ومحاولات اغتيال طالت ناشطين في الاحتجاجات الأسبوع الماضي.

وكانت أشد هجومين عنفاً قد وقعا في البصرة، وأسفرا عن مقتل عدد من الناشطين والمدنيين بينهم ريهام يعقوب، فيما تعرض ناشطون آخرون لمحاولات اغتيال في محافظات أخرى بينها بغداد وذي قار.

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