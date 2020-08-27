سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

إصابة طبيب برصاص مسلحان اقتحما عيادته في النجف

Category: أمـن

Date: 2020-08-27T10:54:43+0000
إصابة طبيب برصاص مسلحان اقتحما عيادته في النجف

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم الخميس، بإصابة طبيب برصاص مسلحان اقتحما عيادته وسط محافظة النجف.    

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن "مسلحين اثنين اقتحما، ظهر اليوم، عيادة الطبيب رائد حليم اختصاص الاشعة والسونار في حي الاسكان وسط مدينة النجف".

واوضح المصدر، أن "المسلحين اطلقا النار داخل العيادة ما اسفر عن اصابة الطبيب بجروح نقل على اثرها الى المستشفى، فيما لاذ المسلحان بالفرار الى جهة مجهولة"، مشيراً إلى أن "القوات الامنية فتحت تحقيقا بالحادث".

من جانبها اصدرت شرطة النجف بياناً، قالت فيه إنه "لا صحة لاغتيال اي طبيب، وإنما مشاجرة بين اثنين من الاطباء ادت إلى جرح أحدهم".

وأوضحت في بيانها، إنها "تنفي ما تناقلته بعض مواقع التوصل الاجتماعي عن تعرض دكتور للاغتيال وتؤكد أن القضية حدثت بسبب شجار بين طبيبين حول موضوع ما، مما ادى إلى جرح أحدهم".

وأكدت شرطة المحافظة أن "الوضع الأمني مستقر وان الموضوع هو مشاجرة وهي قيد التحقيق ولا صحة لأي استهداف او اغتيال نهائيا".

related

شرطة النجف تفصح عن نوع المقذوف الذي استهدف منزل الصدر والدفاع توضح

Date: 2019-12-07 15:47:22
شرطة النجف تفصح عن نوع المقذوف الذي استهدف منزل الصدر والدفاع توضح

القوات العراقية تطيح بـ"الزكروطي" منفذ 6 هجمات احداها استهدفت ايرانيين

Date: 2019-07-25 09:18:58
القوات العراقية تطيح بـ"الزكروطي" منفذ 6 هجمات احداها استهدفت ايرانيين

الأمم المتحدة تعلق على أحداث النجف الدامية وتتحدث عن "فوات الأوان"

Date: 2020-02-06 13:31:44
الأمم المتحدة تعلق على أحداث النجف الدامية وتتحدث عن "فوات الأوان"

ذي قار تحذر من مبنى مفخخ يمنع المتظاهرون من وصوله وسلطات النجف تدعو للاحتجاجات

Date: 2019-11-30 15:40:33
ذي قار تحذر من مبنى مفخخ يمنع المتظاهرون من وصوله وسلطات النجف تدعو للاحتجاجات

بعد يوم على افتتاحه .. اغلاق مجسر ثورة العشرين في النجف لهذا السبب

Date: 2019-12-07 16:28:03
بعد يوم على افتتاحه .. اغلاق مجسر ثورة العشرين في النجف لهذا السبب

اعتقال عصابة للسطو المسلح سرقت 330 مليون دينار من صيرفة ومنزل بمحافظتين عراقيتين

Date: 2019-08-08 11:49:42
اعتقال عصابة للسطو المسلح سرقت 330 مليون دينار من صيرفة ومنزل بمحافظتين عراقيتين

الداخلية تقول انها لا تعرف الجهات المتورطة باحداث النجف وكربلاء: نحقق بذلك

Date: 2020-02-07 11:03:40
الداخلية تقول انها لا تعرف الجهات المتورطة باحداث النجف وكربلاء: نحقق بذلك

جرحى باشتباكات في النجف وقوة عشائرية تقبض على 5 بحوزتهم قنابل بذي قار

Date: 2019-11-30 17:30:31
جرحى باشتباكات في النجف وقوة عشائرية تقبض على 5 بحوزتهم قنابل بذي قار