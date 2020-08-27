إصابة طبيب برصاص مسلحان اقتحما عيادته في النجف

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم الخميس، بإصابة طبيب برصاص مسلحان اقتحما عيادته وسط محافظة النجف.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن "مسلحين اثنين اقتحما، ظهر اليوم، عيادة الطبيب رائد حليم اختصاص الاشعة والسونار في حي الاسكان وسط مدينة النجف".

واوضح المصدر، أن "المسلحين اطلقا النار داخل العيادة ما اسفر عن اصابة الطبيب بجروح نقل على اثرها الى المستشفى، فيما لاذ المسلحان بالفرار الى جهة مجهولة"، مشيراً إلى أن "القوات الامنية فتحت تحقيقا بالحادث".

من جانبها اصدرت شرطة النجف بياناً، قالت فيه إنه "لا صحة لاغتيال اي طبيب، وإنما مشاجرة بين اثنين من الاطباء ادت إلى جرح أحدهم".

وأوضحت في بيانها، إنها "تنفي ما تناقلته بعض مواقع التوصل الاجتماعي عن تعرض دكتور للاغتيال وتؤكد أن القضية حدثت بسبب شجار بين طبيبين حول موضوع ما، مما ادى إلى جرح أحدهم".

وأكدت شرطة المحافظة أن "الوضع الأمني مستقر وان الموضوع هو مشاجرة وهي قيد التحقيق ولا صحة لأي استهداف او اغتيال نهائيا".