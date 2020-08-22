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البصرة.. هجومان مسلحان جديدان يستهدفان مدنيين

Category: أمـن

Date: 2020-08-22T18:23:29+0000
البصرة.. هجومان مسلحان جديدان يستهدفان مدنيين

شفق نيوز/ أفاد مصدران أمنيان بإصابة مدنيين اثنين يوم السبت في حادثي إطلاق نار جديدين بمحافظة البصرة أقصى جنوبي العراق.

وقال أحد المصدرين لوكالة شفق نيوز، إن مدنياً أصيب بجروج جراء إطلاق النار عليه من قبل مجهولين في ساحة سعد وسط مدينة البصرة.

وأضاف المصدر أن المعلومات الأولية تشير إلى أن الحادث يأتي على خلفية نزاع عشائري.

وقال مصدر آخر لشفق نيوز، إن مدنيا تعرض الى اطلاق نار من قبل مسلحين يستقلون دراجه نارية في منطقة الجزائر خلف شنشل مول وسط البصرة، ما ادى الى اصابته بعده إطلاقات نقل على إثره الى المستشفى. 

وشهدت البصرة الأسبوع الماضي عمليات ومحاولات اغتيال طالت ناشطين في البصرة، وهو ما أثار غضب المتظاهرين الذي أضرموا النار مساء أمس الجمعة بمكتب البرلمان في المحافظة.


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