سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

إصابة جندي عراقي بهجوم لداعش شمالي ديالى

Category: أمـن

Date: 2020-08-24T17:59:17+0000
إصابة جندي عراقي بهجوم لداعش شمالي ديالى

شفق نيوز/ افاد مسؤول محلي بديالى اليوم الاثنين، بإصابة جندي عراقي باحباط تعرض استهدف نقطة عسكرية تابعة للجيش العراقي في اطراف ناحية العظيم 60 كم شمال بعقوبة.

 وقال مدير ناحية العظيم عبد الجبار العبيدي لشفق نيوز ان عناصر من داعش هاجمت مساء الإثنين نقطة مرابطة للجيش في قرية "الخلفاء" جنوب غربي العظيم وتصدت لها قوات الجيش ما أسفر عن اصابة جندي بجروح.

واضاف ان الارهابيين حاولوا استهداف  مضخات زراعية ومحولة كهربائية قرب النقطة العسكرية  وان قوات الجيش طاردتهم واجبرتهم على الفرار.

وشهدت ناحية العظيم خلال الاشهر الماضية سلسلة تعرضات وهجمات لداعش من المناطق الحدودية مع صلاح الدين والتي لاتزال ضائعة امنيا بين قيادتي عمليات ديالى وسامراء

related

مقتل واصابة ثلاثة جنود عراقيين في نينوى

Date: 2019-09-07 10:51:56
مقتل واصابة ثلاثة جنود عراقيين في نينوى

الحشد الشعبي يحبط تعرضا لداعش ويبدأ ملاحقة فلوله شرقي ديالى

Date: 2019-12-21 15:08:05
الحشد الشعبي يحبط تعرضا لداعش ويبدأ ملاحقة فلوله شرقي ديالى

مقتل جندي عراقي واصابة 5 اخرين بهجوم لداعش قرب بغداد

Date: 2019-10-31 21:28:02
مقتل جندي عراقي واصابة 5 اخرين بهجوم لداعش قرب بغداد

اشتباكات عنيفة مسلحة بين الأهالي وداعش في جلولاء ديالى

Date: 2020-07-27 05:39:20
اشتباكات عنيفة مسلحة بين الأهالي وداعش في جلولاء ديالى

هجوم إرهابي يودي بحياة جنديين عراقيين في صلاح الدين

Date: 2020-08-05 21:14:38
هجوم إرهابي يودي بحياة جنديين عراقيين في صلاح الدين

هجوم لداعش يودي بحياة جندي عراقي ويصيب آخرين في اطراف خانقين

Date: 2020-08-06 19:55:56
هجوم لداعش يودي بحياة جندي عراقي ويصيب آخرين في اطراف خانقين

الجيش العراقي والحشد يطلقان عملية من اربعة محاور على خلايا داعش

Date: 2019-09-03 11:13:54
الجيش العراقي والحشد يطلقان عملية من اربعة محاور على خلايا داعش

الخلية: مقتل واصابة عناصر بالجيش في ديالى وفتح تحقيق باغتيال امام جامع في بغداد

Date: 2019-12-16 11:00:37
الخلية: مقتل واصابة عناصر بالجيش في ديالى وفتح تحقيق باغتيال امام جامع في بغداد