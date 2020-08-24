إصابة جندي عراقي بهجوم لداعش شمالي ديالى

شفق نيوز/ افاد مسؤول محلي بديالى اليوم الاثنين، بإصابة جندي عراقي باحباط تعرض استهدف نقطة عسكرية تابعة للجيش العراقي في اطراف ناحية العظيم 60 كم شمال بعقوبة.

وقال مدير ناحية العظيم عبد الجبار العبيدي لشفق نيوز ان عناصر من داعش هاجمت مساء الإثنين نقطة مرابطة للجيش في قرية "الخلفاء" جنوب غربي العظيم وتصدت لها قوات الجيش ما أسفر عن اصابة جندي بجروح.

واضاف ان الارهابيين حاولوا استهداف مضخات زراعية ومحولة كهربائية قرب النقطة العسكرية وان قوات الجيش طاردتهم واجبرتهم على الفرار.

وشهدت ناحية العظيم خلال الاشهر الماضية سلسلة تعرضات وهجمات لداعش من المناطق الحدودية مع صلاح الدين والتي لاتزال ضائعة امنيا بين قيادتي عمليات ديالى وسامراء