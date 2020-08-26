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شرطة نينوى تعلن تفاصيل جديدة عن استهداف منظمةدولية

Category: أمـن

Date: 2020-08-26T10:19:54+0000
شرطة نينوى تعلن تفاصيل جديدة عن استهداف منظمةدولية

شفق نيوز/ اعلنت قيادة شرطة محافظة نينوى يوم الاربعاء عن انفجار عبوة ناسفة من مخلفات تنظيم داعش على عجلة تابعة للامم المتحدة شمال مدينة الموصل.

واوضحت القيادة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، ان عبوة ناسفة من مخلفات داعش موضوعة على جانب الطريق العام طريق ( موصل _ اربيل ) قرب قرية شاقولي التابعة لناحية برطلة شمال مدينة الموصلانفجرت على احد العجلات التابعة لمنظمة الـUN.

واشار البيان الى ان العبوة الناسفة مؤشر عليها علم باللون الاحمر تم جمعها وتأشيرها من قبل منظمات ازالة الالغام في بداية عمليات التحرير.

وتابع البيان ان سائق العجلة توقف على جانب الطريق العام ( على الجزء الترابي يمين الطريق ) وترجل من عجلته في هذه المنطقة المحرمة والمؤشرة مما ادى الى انفجار العبوة واصابة سائق العجلة الذي تم نقله من قبل زملائه الى المستشفى وكذلك تعرضت العجلة لأضرار.

أفاد مصدر أمني في نينوى في وقت سابق من اليوم بأن انفجارا استهدف موظفي منظمة الصحة العالمية التابعة للأمم المتحدة في مدينة الموصل العراقية. 

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